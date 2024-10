Nicole Kidman przez długi czas żyła z dala od blasku fleszy. Było to spowodowane żałobą po odejściu mamy. Obecnie mówi się o jej wielkim powrocie do mediów, czemu towarzyszył pewien skandal. Kidman nie chciała zapozować do zdjęcia z Hayek, która usiłowała objąć ją podczas kadru. Gwiazda natychmiastowo odepchnęła jej rękę i pokazała palcem, aby nawet nie próbowała jej dotknąć. Całe zdarzenie odbyło się na oczach Katy Perry.

REKLAMA

Zobacz wideo Minogue, Kidman i Robbie łączy pewna kwestia. Zgadnijcie, jaka

Nicole Kidman i nietypowe zachowanie na czerwonym dywanie. Ekspertka mówi o "kwestii etykiety"

Sytuacja z paryskiego tygodnia mody została przeanalizowana przez specjalistkę od mowy ciała. Ma pewną teorię dotyczącą postawy gwiazdy, która odrzuciła dłoń koleżanki z branży. "Nicole wydaje się odpychać rękę, co sugeruje, że dotyk naruszył jakąś cichą etykietę, jak w przypadku możliwego 'wybiorę, kiedy pójdę lub dokąd się przeprowadzę'" - czytamy w "The Mail". "Zachowanie godności i zachowanie nienagannej elegancji, gdy jest się popychanym i zmuszanym do czekania przez to, co często może trwać godzinami, to niezbędne umiejętności, a Nicole Kidman prezentuje tutaj coś, co wygląda na klasę mistrzowską w ochronie parametrów listy A i sygnałów statusu wbrew wszelkim przeciwnościom" - doprecyzowała Judi James. Zaznacza, że nietypowa reakcja Nicole Kidman jest jedynie "kwestią etykiety". Rzekomi świadkowie incydentu twierdzą, że aktorka powiedziała nawet "nie dotykaj mnie".

Nicole Kidman https://www.instagram.com/nicolekidman/

Reakcja internautów na postawę Nicole Kidman

Cała afera z pokazu Balenciagi została nagłośniona w mediach, co nie mogło obyć się bez reakcji osób śledzących newsy z show-biznesu. Na wielu serwisach możemy przeczytać komentarze dotyczące sprzeczki Nicole Kidman i Salmy Hayek. "O Boże, napięcie można ciąć nożem","Rozumiem, że Salma prawdopodobnie próbowała namówić ją, aby pozowała do kamer, ale niektórzy ludzie nie lubią, gdy się ich dotyka, niezależnie od sytuacji, i trzeba to uszanować" - cytuje portal Mirror. „Dlaczego Nicole jest taka niegrzeczna?" - zapytał z kolei inny internauta. Zdania na ten temat są jak widać podzielone.