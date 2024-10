Sean John "Diddy" Combs od dawna budził kontrowersje - przypomnijmy, że do mediów jakiś czas temu trafiło nagranie, na którym widać, jak znęca się psychicznie nad swoją ówczesną partnerką. 16 września tego roku raper został zatrzymany i aresztowany. Jak wynika z akt sprawy, jest oskarżany o "stworzenie przedsiębiorstwa przestępczego, którego członkowie i wspólnicy zajmowali się handlem ludźmi w celach seksualnych, pracą przymusową, porwaniami, podpaleniami, przekupstwem i utrudnianiem wymiaru sprawiedliwości". Obecnie Diddy przebywa w Metropolitan Detention Center na nowojorskim Brooklynie. Muzyk ubiegał się o to, by wyjść z aresztu za kaucją. Sąd jednak nie wyraził zgody. Teraz wiadomo, jaki plan mają jego prawnicy.

Wiadomo, kiedy Diddy chce stanąć przed sądem

9 października prawnicy Diddy'ego poinformowali, że chcieliby, aby proces ich klienta ruszył dopiero wiosną. Nie podali jednak żadnej daty. Wskazali za to, że ubiegają się o to, by Diddy mógł stanąć przed sądem w kwietniu albo maju. Wygląda na to, że potrzebują sporo czasu, by zaplanować linię obrony i zebrać dowody na korzyść muzyka.

Na tym nie koniec. Prawnik rapera Marc Agnifilo, podkreśla, że jego klient nie przyznaje się do winy, a prokuratura chce uznać za przestępstwo dobrowolne akty seksualne, w które angażował się raper. Grzmiał, że Combs podczas procesu oczyści swoje imię.

Diddy nie traci nadziei na opuszczenia aresztu

Prawnicy Diddy'ego mają pełne ręce roboty. Jak informuje portal Page Six, właśnie złożyli trzecią apelację o przedprocesowe zwolnienie rapera z aresztu. Zakwestionowano w niej decyzję Sądu Okręgowego Południowego Dystryktu Nowego Jorku o dwukrotnej odmowie zwolnienia rapera. Adwokaci muzyka domagają się natychmiastowego zwolnienia Diddy'ego do domu za odpowiednią kaucją. Powołują się przy tym na rzekomo niewystarczające dowody uzasadniające zatrzymanie i rzekome błędy prawne w decyzji sądu.

Tymczasem prokuratorzy obawiają się, że jeżeli Combs będzie oczekiwał na proces poza aresztem, będzie zastraszał świadków i utrudniał prowadzenie sprawy. Sugerowali również, że istnieje ryzyko, że Diddy, biorąc pod uwagę jego bogactwo i dostęp do prywatnych odrzutowców, ucieknie.