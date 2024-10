Bianca i Kanye oficjalnie zaczęli spotykać się na początku 2023 roku, chwilę po głośnym rozstaniu rapera z Kim Kardashian. Poznali się gdy 29-letnia architektka pracowała przy marce Yeezy, której właścicielem jest Kanye. Kobieta od razu przyciągnęła uwagę mediów. Największe kontrowersje wzbudzały jej stylizacje, które miał wybierać sam West. Para swego czasu wytwarzała wokół siebie ogromny szum. Każde ich wyjście kończyło się atakiem paparazzi. Ostatnio coraz rzadziej pokazują się razem. Teraz portal TMZ podzielił się zaskakującym doniesieniami.

Zobacz wideo Tiktokerka twierdzi, że Kanye West miał romans z Jeffree Starem

Kanye West i Bianca Censori rozstali się już jakiś czas temu?

Według TMZ, para nie jest ze sobą już od kilku tygodni. Bianca ma przebywać w Australii, gdzie mieszka jej rodzina. Bliski z otoczenia celebrytów zdradził portalowi, że Kanye z kolei ma przeprowadzić się na stałe do Tokio. Raper podobno już podjął decyzję o rozwodzie. To dosyć ciekawe, bo informacje o samym ślubie są raczej szczątkowe. TMZ powołuje się na bezpośrednie źródła, które przekazały, że Kanye i Bianca zdobyli "poufną licencję małżeńską" w grudniu 2022 roku. Nie do końca wiadomo, czy para faktycznie przypieczętowała swój związek ślubem. Tak czy inaczej, wszystko wskazuje na to, że Kanye i Bianca naprawdę się rozstali. Niedawno spotkano rapera samotnego w jednej z lokalnej jamajskiej restauracji. Z Biancą po raz ostatni był widziany 20 września.

Związek Kanyego Westa i Bianci Censori budził niepokój

Latem, 2023 roku media obiegło mnóstwo zdjęć Bianci w dosyć dziwacznych stylizacjach. Wiele osób zaczęło wtedy posądzać Westa o kontrolowanie partnerki. Oliwy do ognia dolał artykuł "Daily Mail", w którym jedna z bliskich osób z otoczenia rapera wyznała, że Kanye stworzył specjalny zestaw zasad, których ma przestrzegać jego żona. Muzyk miał kontrolować co je i jak się ubiera. Bianca musiała również dużo ćwiczyć. Najbardziej szokujące były jednak doniesienia o zakazie odzywania się. 29-latka miała być więc całkowicie podporządkowana Westowi. ZOBACZ TEŻ: Kanye West i jego żona oskarżeni. "Nieludzkie" traktowanie i zbereźne czyny