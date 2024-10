Michael Schumacher jest legendarnym kierowcą wyścigowym. Siedmiokrotny mistrz świata formuły 1 w 2013 roku uległ poważnemu wypadkowi. Kiedy 11. lat temu przebywał we francuskim kurorcie Meribel podczas jednego ze zjazdów upadł i uderzył głową w kamień. Miał na sobie kask, który uchronił go przed śmiercią, ale i tak doznał poważnych obrażeń mózgu. Przez rok sportowiec był w śpiączce farmakologicznej. Nie do końca wiadomo też, jaki jest stan jego zdrowia, bo rodzina chroni jego prywatność. Jak donosi jeden z brytyjskich tabloidów, sportowiec miał po raz pierwszy od 11 lat pokazać się publicznie.

Michael Schumacher miał pojawić się na weselu córki. Zabroniono używania telefonów

Jak donosi "Daily Mirror" Michael Schumacher miał ostatnio pojawić się na ślubie swojej córki, Giny, która związała się z Ianem Bethke. Imprezę zorganizowano na Majorce, a goście nie mogli mieć ze sobą telefonów komórkowych, aby chronić prywatność rodziny. Od początku wypadku Schumachera rodzina bardzo pilnie strzeże tego, aby żadne informacje o jego stanie zdrowia nie przedostawały się do mediów. Żona sportowca Corrine zarządza jego majątkiem i przeznacza ogromne kwoty na leczenie Schumachera. Jak donoszą zagraniczne dzienniki, wymaga on całodobowej opieki, która jest kosztowna. A w kestii zasobów finansowych jest czym dysponować, bo w trakcie kariery kierowca wyścigowy dorobił się gigantycznej fortuny. Jego majątek szacowany jest na 650 mln euro. co ciekawe, niedawno na licytację trafiło osiem kosztownych zegarków Schumachera, które sprzedano za około 17 milionów złotych. Jak informował niebieski "Bild" pieniądze z aukcji z pewnością zostaną przeznaczone na dalsze leczenie sportowca.

Żona Schumachera o stanie męża. "Odmieniony, ale jest i to daje nam wszystkim siłę"

W filmie dokumentalnym o Michaelu Schumacherze produkcji Netfliksa żona sportowca wyznała, że nigdy nie obwiniała nikogo za wypadek męża. Była przekonana, że sportowiec miał po prostu pecha i takie rzeczy się zdarzają. Corrine podkreśliła, że cała rodzina tęskni za nim sprzed wypadku. - Tęsknię za nim każdego dnia. Nie tylko ja. Tęsknią za nim dzieci, rodzina, wszyscy wokół niego. Wszyscy tęsknimy za Michaelem, ale on jest tutaj. Odmieniony, ale jest i to daje nam wszystkim siłę - powiedziała żona Schumachera.