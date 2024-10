Angelina Jolie miała ciężko przejść rozstanie z Bradem Pittem, który obecnie układa sobie życie u boku projektantki biżuterii Ines de Ramon. Być może strzała amora trafiła również aktorkę - podobno jej serce skradł brytyjski artysta.

Angelina Jolie zaprosiła rapera na swoją imprezę. "Łączą ich te same pasje"

Na początku ta znajomość była ukrywana. Dziś część zagranicznych portali twierdzi, że Akala i Jolie mogą być parą nawet od roku, ale ta rewelacja nie doczekała się potwierdzenia ze strony samych zainteresowanych. Mimo tego widzimy muzyka i aktywistę na oficjalnym Instagramie kolektywu Atelier Jolie. Zauważamy go na zdjęciu ze zbliżeniem, co tylko podsyciło plotki o rzekomym związku z aktorką. Akala był zresztą ostatnio widziany w Wenecji, gdzie wspierał Jolie podczas promowania filmu "Maria". Nie pokazywał się z nią jednak na ściance. Widziano go bowiem jak wychodził z hotelu u boku gwiazdy, o czym przypomina portal Daily Mail. Warto zaznaczyć, że Akala był także w towarzystwie córek celebrytki na Jamajce w ubiegłym roku. "Bardzo się nimi opiekował, gdy je prowadził" - podaje z kolei In Touch. Kilka miesięcy później raper miał być na kolacji z Jolie w Mediolanie. "People" natomiast twierdzi, że Akala i aktorka to jedynie przyjaciele o silnej więzi. "Łączą ich te same pasje, jeśli chodzi o sprawy społeczne i humanitarne" - dowiadujemy się. "Przez lata współpracowali przy kilku projektach, które skupiały się na globalnych problemach, takich jak prawa człowieka. Angelina bardzo dobrze o nim mówi" - czytamy.

Angelina Jolie skupia się na sobie?

To nie koniec doniesień na temat życia uczuciowego gwiazdy "Przerwanej lekcji muzyki". Co więcej o Jolie zdradza informator "People"? "Jest obecnie singielką i nie umawia się na poważne randki" - dowiadujemy się. Akala według innych doniesień ma być w związku z Chanelle Newman, czyli producentką, z którą łączą go także sprawy zawodowe. Sprawa jest zatem bardzo niejasna. Wielu fanów Angeliny Jolie na pewno chciałoby, aby idolka miała nowego partnera i była szczęśliwie zakochana.