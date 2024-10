Christina Aguilera w miniony weekend pojawiła się na jednym z eventów i wywołała spore zamieszanie. Do sieci trafiło nagranie jednego z fanów piosenkarki. Internauci byli wyraźnie poruszeni przemianą gwiazdy pop. Nie da się ukryć, że Aguilera sporo schudła. Pojawiły się nawet głosy, że tak chuda jeszcze nigdy nie była.

Przemiana Christiny Aguilery. Fani mają swoje teorie, co się za tym kryje

Christina Aguilera w ostatnich miesiącach pokazywała się w mediach społecznościowych prezentując coraz szczuplejszą sylwetkę. To wywołało falę spekulacji. Niektórzy twierdzili, że piosenkarka przeszła lifting twarzy. Nie brakowało też głosów, że metamorfoza to efekt stosowania popularnego wśród gwiazd leku dla cukrzyków. Aguilera pojawiła się na evencie zorganizowanym przez popularne studio fitness w West Hollywood, gdzie świętowała 25-lecie wydania jej debiutanckiego albumu. Zdjęcia w obcisłym kombinezonie trafiły do sieci, a komentujący zaczęli powątpiewać, że piosenkarka w ogóle ćwiczy. Niektórzy pisali wprost, że gwiazda nigdy nie bywa na siłowni. Inni internauci pisali, że Aguilera posunęła się za daleko w kwestii zażywania leku dla cukrzyków, co spowodowało, że ma już wyglądać "jak chora".

Aguilera przesadziła z lekiem dla cukrzyków? "To nawet nie jest jej dawny rozmiar"

Jeden z internautów wrzucił na portal X nagranie z wizyty Christiny Aguilery w studiu fitness. W opisie nawiązał do słynnego hitu piosenkarki "What a girl wants". "Ozempic nie jest tym, czego dziewczyna pragnie i czego dziewczyna potrzebuje" - napisał internauta. Komentujący wskazywali na rzekomą utratę masy mięśniowej. "To zdecydowanie Ozempic", "To szalone", "Czasami próba powrotu do dawnej sylwetki nie wygląda dobrze", "To nawet nie jest jej dawny rozmiar. Ona może być teraz najszczuplejsza w całej swojej historii. Spójrz na jej ramiona" - czytamy w komentarzach pod postem. Nie wszyscy internauci mieli jednak takie zdanie. Pojawiły się też głosy, że Aguilera wygląda teraz niesamowicie i że zadbała o powrót do formy. "Całe to gadanie o Christinie Aguilerze i jej ciele jest naprawdę obrzydliwe. Christina zawsze była szczupła, była naturalnie szczupła jako nastolatka. Jej ciało zmieniało się na przestrzeni lat, tak jak to się dzieje, gdy człowiek się starzeje, żyje i ma dzieci. Ozempic czy nie. Wygląda niesamowicie. Zostawcie ją w spokoju, k***a" - napisała oburzona internautka.