W ciągu ostatnich miesięcy o Timothée Chalamet było głośno głównie za sprawą relacji aktora z Kylie Jenner. Zanim para ujawniła się ze swoim uczuciem, długo umawiała się na potajemne schadzki. Internetowi detektywi szybko wyczuli, że coś jest na rzeczy. Po raz pierwszy informacja o tym, że są razem pojawiła się na blogu DeuxMoi. "Uwaga, ogłoszenie! Różne źródła powiedziały mi, że Timmy ma nową dziewczynę i jest to... Kylie Jenner" - napisano. We wrześniu 2023 roku zakochani przestali się ukrywać i wybrali się razem na koncert Beyoncé, gdzie filmowano ich z ukrycia w trakcie soczystych pocałunków. To właśnie wtedy świat usłyszał krach milionów złamanych serc, kiedy fanki aktora zdały sobie sprawę, że jest już zajęty. Co dziś słychać u pary? Wygląda na to, że miłość kwitnie i napędza Chalamet do działania. Aktor właśnie zaangażował się w kolejny projekt. Fanki aktora znowu przecierają oczy ze zdumienia. Chalamet właśnie pozbył się swoich charakterystycznych loków.

REKLAMA

Zobacz wideo Roksana Węgiel przejmuje się komentarzami, że wygląda staro? "Telewizja przekłamuje"

Timothée Chalamet przyłapany na planie nowego filmu. Gdzie podziały się jego włosy?

Timothée Chalamet od kilku lat kojarzony był z charakterystyczną fryzurą - dłuższymi włosami, których kosmyki opadały na twarz, skręconymi w sprężyste loki. Fanki aktora drżały na samą myśl o jego wizycie u fryzjera. Jak się jednak okazało, stało się najgorsze, czego mogły się spodziewać. Chalamet pozbył się bujnej czupryny do roli w nowym filmie. Timothée Chalamet dostał angaż do filmu "Marty Supreme" i w sieci pojawiły się już pierwsze zdjęcia z planu, na których aktor pokazał się z krótko obciętymi włosami. Chalamet w nowej produkcji wciela się w Marty'ego Reismana, mistrza tenisa stołowego. Scenariusz filmu napisali Josh Safdie i Ronald Bronstein. Chalamet niedawno skończył też zdjęcia do filmu "A Complete Unknown" Jamesa Mangolda, gdzie wciela się w rolę Boba Dylana. Odmieniona fryzura aktora od razu zwróciła uwagę fanek, które pognały do sekcji komentarzy podzielić się swoimi opiniami na temat nowego wcielenia swojego idola.

Fanki Timothée Chalamet rozpływają się nad aktorem. "Jest boski"

Pod nagraniem z Timothée Chalamet przemykającym po nowojorskich ulicach w nowej fryzurze od razu pojawiły się zachwyty rozanielonych fanek. Jak się okazuje, obcięcie włosów nie pozbawiło Chalamet mocy i kobiety nadal mają do niego słabość. "Kolana miękną na jego widok", "Boże, jaki on jest przystojny. Zaraz zwariuję", "Nie poznałam go! Wyględny? On jest boski. Twarz to mu chyba Michał Anioł dłutem haratał" - czytamy.