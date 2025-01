Aleksandra Mirosław zdobyła podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu złoty medal, co jest ogromnym osiągnięciem. Mistrzyni olimpijska we wspinaczce sportowej pojawiła się w związku z tym na Gali Mistrzów Sportu, która odbyła się 4 stycznia. To był wyjątkowy wieczór nie tylko dla niej, ale i dla jej męża, z którym jest także związana zawodowo. Jesteście ciekawi, co nagrodzona powiedziała ze sceny?

Zobacz wideo Mirosław z podziękowaniami. Co za słowa!

Aleksandra Mirosław we wzruszającej przemowie. Mąż we łzach

Sportsmenka została uznana za najlepszego sportowca Polski 2024 roku według plebiscytu "Przeglądu Sportowego". Z kolei jej partner Mateusz Mirosław doczekał się nagrody Trenera Roku w 90. Plebiscycie "Przeglądu Sportowego". - Chciałabym szczególne podziękowania złożyć właśnie na ręce mojego trenera, a prywatnie mojego męża. Jest ze mną od ponad dziesięciu lat, był ze mną w momencie, kiedy było najtrudniej, kiedy było najciężej. To ciągnął, to on był tym motorem napędowym w wielu sytuacjach. Bez niego by się to wszystko nie udało - przekazała sportsmenka na gali. Dodała następnie kilka wzruszających słów. - Każdego dnia go podziwiam za to, kim, za to jaki jest. Dla mnie jest to piękny człowiek, wybitny trener i miałam mu przekazać podziękowania tutaj na tej scenie, bo od dzisiaj też jedna z gwiazd na niebie nosi jego imię, bo czasami niektóre gwiazdy błyszczą w cieniu, ale rozświetlają ścieżkę innym - powiedziała Aleksandra Mirosław, czym wyraźnie poruszyła męża. Podczas przemowy Mirosław kamery na moment pokazały jej męża. Słowa ukochanej bardzo wzruszyły Mateusza Mirosława, który z trudem powstrzymywał łzy.

Aleksandra Mirosław i Mateusz Mirosław - od kiedy są razem?

Na przykładzie tej pary można śmiało stwierdzić, że da się stworzyć jednocześnie harmonijny duet prywatny i zawodowy. Zakochani poznali się jeszcze za czasów studiów na AWF w Warszawie. Postanowili stanąć na ślubnym kobiercu w 2019 roku. Dziś widzimy, że uczucie Aleksandry Mirosław i Mateusza Mirosław kwitnie. Na gali, na której pojawili się razem, sportsmenka postawiła na czarną kreację w cekinach, natomiast jej mąż założył klasyczny, czarny garnitur. Duet z uśmiechami na twarzach pozował przed fotoreporterami na sali.