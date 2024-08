Sylwia Gaczorek rzadko udziela wywiadów. W ostatnim czasie zgodziła się jedynie na rozmowę z Żurnalistą oraz koleżanką "po fachu" - inną influencerką, Wersow. Dzięki temu mogliśmy dowiedzieć się m.in. tego, że Gaczorek jest niezwykle stała w uczuciach, a w życiu miała jedynie trzy poważne związki. Między jej pierwszym, a drugim partnerem było aż 19 lat różnicy. Jak wiemy, influencerka przez długi czas spotykała się z Iwanem Wasylem - młodszym o niemal dziesięć lat koszykarzem. Para rozstała się ze względu na zdradę ze strony sportowca. Rok temu gruchnęła wiadomość, że Gaczorek znalazła nową miłość - w ramionach siatkarza Tomasza Fornala.

Sylwia Gaczorek wszystko wygadała. Taki prywatnie jest Tomasz Fornal

Podczas rozmowy z Wersow, Sylwia Gaczorek zdradziła, jaki prywatnie jest jej ukochany Tomek. Już na początku wątku influencerka zdradziła, że ten jest "śmieszkiem". To jednak nie wszystko. Sylwia Gaczorek zaznaczyła, że Tomasz Fornal chce być najlepszym siatkarzem, jakim tylko się da.

Myślę, że bardzo duża presja i odpowiedzialność spoczywa na nim. Widzę, jak on się bardzo stara, jak ciężko pracuje. Wiem, że mu bardzo zależy i że jest niesamowicie ambitny. Niekoniecznie dobrze sobie radzi z porażkami, bo jest tak bardzo pracowity i ambitny, że chce być zawsze najlepszy, co mi się bardzo podoba

- wyznała.

Influencerka wyznała również, jak wygląda jej życie u boku siatkarza takiego formatu. Nie ukrywała, że nie jest łatwo. "Ja jestem z boku i go wspieram. Czasami jest ciężko, ale po to jestem, żeby go wspierać. Myślę, że praca sportowca na taką skalę jest trudna" - dodała. Wspomniała również o tym, że odkąd ogłosili oficjalnie, że są w związku, dostała dużo hejtu w komentarzach. Stara się tym jednak nie przejmować, ponieważ zdaje sobie sprawę z tego, że jest to pierwszy publiczny związek jej partnera.

Tomasz Fornal świętuje sukces z ukochaną. Takie obrazki będą rzadkością. Wiadomo, dlaczego

Tomasz Fornal podczas finału mistrzostw Europy w siatkówce mógł liczyć na wyjątkowe wsparcie. Na trybunach pojawiła się jego ukochana Sylwia Gaczorek. Polska wygrała wówczas z Włochami 3:0, więc nie brakowało powodów do radości. Na szyi sportowca zawisł złoty medal, a w ręce drużyny trafił spektakularny puchar. Po wygranym meczu na boisku pojawiła się ukochana Fornala, która dzielnie wspierała go podczas meczu. Para upamiętniła ten moment na uroczych zdjęciach. Znajdziecie je w galerii na górze strony.