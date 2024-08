Letnie Igrzyska Olimpijskie wciąż trwają, a polscy sportowcy robią, co mogą, aby zaprezentować się jak najlepiej i dostarczyć wielkich emocji kibicom. Choć Iga Świątek zdobyła w Paryżu brązowy medal, to zmagania nie były łatwe dla tenisistki. Psychicznie bardzo to przeżyła. W niełatwym dla siebie momencie mogła liczyć na nieodzowne wsparcie swojej psycholożki Darii Abramowicz.

Iga Świątek mocno przeżyła przegrany mecz na igrzyskach. "Przepłakałam chyba z sześć godzin"

Tegoroczne igrzyska na pewno zapadną w pamięci Igi Świątek na długo. Tym razem Polka musiała zmierzyć się nie tylko z ogromną presjąi, ale i z niespodziewanym spięciem z Danielle Collins. Amerykańska tenisistka zaatakowała ją po przegranej, a w stronę Igi padło kilka uszczypliwych słów, które bez wątpienia mocno ją uderzyły. Dzień po tym wydarzeniu Iga Świątek przegrała w półfinale Qinwen Zheng, która reprezentowała Chiny. - W czwartek przepłakałam chyba z sześć godzin. Gdybym nie grała meczu nazajutrz, pewnie płakałabym tydzień. Ostatni raz taki wybuch miałam w Australian Open na początku roku, kilka miesięcy po tym, jak wygrałam French Open. Wtedy płakałam też kilka dni - powiedziała Iga Świątek w trakcie konferencji prasowej po zdobyciu brązowego medalu. W dalszej części wypowiedzi tenisistka wyznała, że po bolesnym dla niej wydarzeniu odbyła wielogodzinną rozmowę ze swoją psycholożką Darią Abramowicz. W trakcie sesji na jaw wyszły myśli, które nurtowały ją od dawna. - Po przegranej rozmawiałam dużo z moją psycholog Darią Abramowicz. Choć tak długo się znamy, wciąż było wiele myśli, które dusiłam w sobie i dopiero wczoraj powiedziałam na głos. Dlatego pozostaje taka konkluzja, jak wiele jeszcze muszę się nauczyć o sobie i o tenisie. Żeby nie brać za dużo bagażu na swoje ramiona, nie grać dla innych, ale dla siebie. To będzie dla mnie cenna lekcja - wyznała na konferencji. Zdjęcia Igi Świątek możecie zobaczyć w galerii na górze strony.

Iga Świątek ma niesamowitą relację z psycholożką. "Mam szczęście, że spotkałam Darię"

Iga Świątek od lat współpracuje z Darią Abramowicz i bardzo ją sobie ceni. Nieraz również wypowiadała się na temat psycholożki publicznie. W rozmowie z Magdą Mołek w jej kierunku padły same miłe słowa. Po tym można jedynie wnioskować, że tenisistka wiele jej zawdzięcza. - Mam szczęście, że spotkałam Darię na swojej drodze. Jest psychologiem, pracujemy od 2019 roku, pomogła mi także stworzyć mój team, doradzała w temacie podziału obowiązków. Mogę się do niej zwrócić z każdym tematem, porozmawiać także o życiowych sprawach i problemach - wyjawiła.