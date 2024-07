Start w igrzyskach olimpijskich to dla wielu sportowców spełnienie marzeń. Larissa Pauluis wystąpiła w barwach Belgii już na igrzyskach w Tokio trzy lata temu, ale tegoroczna impreza była dla niej z pewnością trudnym doświadczeniem. Tym gestem uhonorowała zmarłego męża.

Tym gestem belgijska zawodniczka uhonorowała męża. Wzruszający moment

Larissa Pauluis wystartowała w indywidualnej konkurencji ujeżdżenia. Zawodniczka w 2020 roku straciła męża, Gregoire'go Naslina. Ukochany bardzo wierzył w żonę i jej konia - Flambeau. I to jeszcze zanim sama zawodniczka zauważyła potencjał. "To był koń, którego nikt nie chciał, ponieważ był tak dziki, tak trudny w obsłudze. Na początku powiedziałam, że w niego nie wierzę, ale to mój mąż powiedział: 'Musisz spróbować, bo ma w sobie coś dobrego'" - zacytował portal Horse&Hound. Przed śmiercią Pauluis obiecała małżonkowi, że wystartuje w igrzyskach olimpijskich w Paryżu i słowa dotrzymała. 42-latka po swoim przejeździe zdobyła się na niezwykle wzruszający gest. Pokazała swoje białe rękawiczki, na których widniały dwa napisy: "obiecałam ci", "zrobiłam to", które zdobiło duże, czerwone serce.

Kiedy dowiedziałam się, że nie zostanie ze mną, obiecałam mu, że będę w Paryżu na olimpiadzie -powiedziałam: 'Obiecuję ci, obiecuję ci, na zawsze'. To było prawdziwe wyzwanie, ponieważ nigdy nie widział mnie jadącej nawet na Grand Prix, ale jestem tutaj, więc jest wspaniale

- wyjawiła, co cytował portal Horse&Hound. Zdjęcia sportsmenki i jej rękawiczek znajdziecie w galerii.

Nathalie Moellhausen zachorowała na nowotwór. I tak pojechała na igrzyska

Włoska szpadzistka Nathalie Moellhausen na tegorocznych igrzyskach reprezentuje Brazylię. To bardzo utalentowana zawodniczka, która ma na swoim koncie wiele medali Mistrzostw Świata i Europy. Sportsmenka przegrała jednak starcie z 16-letnią Kanadyjką Ruien Xiao 11:15. W pewnym momencie Moellhausen bardzo źle się poczuła i potrzebowała przerwy. Dziennikarze ustalili, że w lutym tego roku u szpadzistki wykryto guza kości ogonowej. Przed wylotem na igrzyska, zawodniczka przebywała w szpitalu. Mimo że zmiana nowotworowa była łagodna, utrudniała Moellhausen poruszanie się.