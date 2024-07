26 lipca rozpoczęły się Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Nie da się ukryć, że ceremonia otwarcia, która pierwszy raz miała miejsce poza stadionem, zrobiła ogromne wrażenie. Jedną z jej części był znany utwór "Imagine" autorstwa Johna Lennona. Podczas jej wykonywania, polski komentator Przemysław Babiarz nie powstrzymał się od nietypowej wypowiedzi. - Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety - powiedział bez wahania. Te słowa wywołały burzę w sieci. Teraz swoją opinię przedstawili politycy.

Politycy zareagowali na słowa Przemysława Babiarza na Igrzyskach Olimpijskich. "Co tu kontrowersyjnego"?

Tuż po wypowiedzi Przemysława Babiarza na rozpoczęciu Igrzysk Olimpijskich w sieci wybuchła burza. Internauci mieli podzielone opinie na temat słów komentatora. Zawrzało również w świecie polityki. Niektórzy bez wahania zgodzili się z Babiarzem. "Co tu kontrowersyjnego? Sama prawda. No a jeśli prawda jest dziś kontrowersją, to tylko źle świadczy o dzisiejszych czasach i tzw. "wolności" słowa. Brawo panie redaktorze Babiarz" - podkreślił Przemysław Czarnek w mediach społecznościowych. Nie był jedyny.

Michał Dworczyk na platformie X stwierdził, że słowa Przemysława Babiarza były "ważne i odważne". Wtórował mu Sebastian Kaleta. "Idealne podsumowanie Przemysława Babiarza lewackiej ceremonii otwarcia igrzysk. Ceremonia otwarcia ma na celu pokazanie przez gospodarza światu, co ma do zaoferowania. (...) Stąd podsumowanie Babiarza całej ceremonii w punkt" - podkreślił w poście.

Anna-Maria Żukowska była innego zdania. Komentarz Przemysława Babiarza skwitowała krótkim "iksde" (XD - przyp. red.). Z którą stroną się zgadzacie? Więcej kadrów z rozpoczęcia Letnich Igrzysk Olimpijskich znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

