Łukasz Skorupski okazał się prawdziwym bohaterem ostatniego meczu Polaków na Euro 2024. Bramkarz sprawił Francuzom sporo trudności, a nawet tak zaprawiony w boju napastnik jak Kylian Mbappe musiał czekać na karnego, żeby móc strzelić Polsce gola. Skorupski godnie zastąpił na bramce Wojciecha Szczęsnego. Prywatnie Polak jest szczęśliwym mężem i ojcem. Nie wszyscy wiedzą, czym zajmuje się żona Skorupskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozenek mówi o najlepiej ubranych Polkach. Wspomniała Lewandowską

Skorupskiemu nie podobało się zajęcie żony. "Powiedziałem jej, że nie życzę sobie..."

Łukasz Skorupski poznał swoją przyszłą żonę, gdy grał we włoskiej lidze. Matilde Rossi od razu zwróciła uwagę na polskiego zawodnika. Poznali się w 2015 roku, a już dwa lata później się pobrali. W 2018 roku na świat przyszedł syn pary, Leonardo. Co ciekawe, Rossi wcześniej pracowała jako modelka, ale to nie podobało się jej partnerowi. Skorupski powiedział wprost, czego sobie nie życzy. "Powiedziałem jej, że nie życzę sobie, aby moja dziewczyna pokazywała się w bieliźnie czy stroju kąpielowym. Ona to zrozumiała. Powiedziała, że skoro traktuję ją poważnie i mi na niej zależy, to jest w stanie z tego zrezygnować. Bardzo mi tym zaimponowała" - powiedział Łukasz Skorupski w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

Matilde Rossi podbija Instagram. Ma zadatki na kolejną popularną WAGs

Pomimo tego, że piłkarz przed laty twierdził, że żona zaakceptowała jego prośbę i porzuciła karierę w modelingu, na jej mediach społecznościowych możemy znaleźć wiele zdjęć, także w kostiumach kąpielowych. Może to wynikać z faktu reklamowania różnych produktów w mediach społecznościowych. Matilde jest bowiem influencerką, a jej profil na Instagramie obserwuje ponad 220 tysięcy użytkowników. Myślicie, że dołączy do Anny Lewandowskiej i Mariny Łuczenko-Szczęsnej i stanie się jedną z najpopularniejszych WAGs?

W jednym z wywiadów Łukasz Skorupski stwierdził, że jego żona nie od razu zakochała się w Polsce. Sama mieszkała w malowniczej i słonecznej Sardynii, więc Śląsk nie robił na niej wrażenia. - Najbardziej zszokowało ją to, że na Śląsku ciągle jest tak szaro. A ona przecież z Sardynii. Dla niej najdziwniejsze było, że każdy blok na Zaborzu jest taki sam. Tylko numer się zmienia. Kręciła głową - powiedział piłkarz. Zdjęcia pary znajdziecie w galerii na górze strony.