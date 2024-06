Kapitanem niemieckiej reprezentacji w piłce nożnej jest Ilkay Gündogan, który również gra w FC Barcelonie z Robertem Lewandowskim. Ukochana sportowca z niemieckiej drużyny spełnia się między innymi jako prezenterka telewizyjna. Co z kolei słychać u partnerek Matsa Hummelsa czy Joshua Kimmicha?

Niemieckie WAGs. Sara Gündogan i Lina Kimmich

Wspomniane partnerki piłkarzy cieszą się ogromną sympatią w sieci. Zacznijmy od żony kapitana niemieckiej drużyny. Sara Gündogan na co dzień pracuje jako prezenterka telewizyjna i modelka. Kadry z pracy, życia prywatnego czy meczów ukochanego, udostępnia na Instagramie, gdzie śledzi ją więcej niż 838 tys. obserwujących. Modelka uwielbia drogie miejsca, eleganckie suknie i wysoką estetykę zdjęć. Swoim stylem inspiruje wielu ludzi z całego świata. Największy zastrzyk popularności przyniósł jej oczywiście związek z piłkarzem, z którym ma syna Kaisa. Mały synek Ilkaya Gündogana już kibicuje tacie na murawie, co możemy podejrzeć w mediach. Przejdźmy teraz do żony Joshua Kimmicha, którą jest Lina Kimmich. Zakochani tworzą parę od 2013 roku. Para często razem podróżuje i nie szczędzi romantycznych ujęć w sieci. Co ciekawe, partnerka piłkarza jest byłą siatkarką, która reprezentowała Niemcy. Wiemy, że jest ogromnym wsparcie dla Kimmicha. Wspiera jego karierę i tworzy z nim rodzinę razem z ich czwórką dzieci. Zdjęcia wspomnianych WAGs znajdziecie oczywiście w galerii.

Niemieckie WAGs vs. skandale. Była żona Hummelsa wpadła w tarapaty tuż przed startem Euro

Chwilę przed rozpoczęciem mistrzostw, wybuchł skandal z eks partnerką Matsa Hummelsa w roli głównej. Cathy Hummels wciąż postrzegana jest jako jedna z najbardziej popularnych WAGs. Co wiadomo natomiast o aferze? Influencerka użyła w mediach zwrotu, który jest w Niemczech zakazany. Chodziło mianowicie o "Wszystko dla Niemiec", co przypomina o terrorze niemieckiej partii nazistowskiej. Błąd znanej prezenterki i influencerki został zauważony przez polityka Bjoerna Hoecke'a. "Szanowna Pani Hummels, niestety będę zmuszony zgłosić Panią sprawę do prokuratora Brenzlera w Halle. Nie dlatego, że mam coś przeciwko tobie, ale żeby wyjaśnić absurdalność wydanego na mnie wyroku" - tak o sprawie pisał na X. Hummels zaznaczyła, że nie zdawała sobie sprawy z tego błędu. "Sypię popiół na moją głowę, nie zauważyłam relacji z procesu Hoecke i jego nazistowskiego sloganu. Nie wiedziałam, jakie to ma podłoże. Natychmiast to usunęłam i wyraźnie zdystansowałam się od prawicowych ekstremistycznych haseł takich partii jak AfD" - odpowiedziała, co cytuje portal t-online.