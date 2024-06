Medycyna estetyczna i operacje plastyczne stają się coraz bardziej popularne. Dziś korzystają z nich już nie tylko największe gwiazdy, ale też "zwykli" ludzie, którzy chcą zmienić coś w swoim wyglądzie czy też powstrzymać procesy starzenia. Poprawianie urody to w dzisiejszych czasach także nie tylko domena kobiet, a gabinety kosmetyczne często odwiedzają także mężczyźni. Po niektórych z nich można dostrzec zresztą pewne zmiany na przestrzeni lat. Takim przykładem jest m.in. Cristano Ronaldo.

Z jakich zabiegów korzysta Cristano Ronaldo?

Nie ma wątpliwości, że Cristano Ronaldo na zdjęciach z początków kariery wygląda nieco inaczej niż na najnowszych fotografiach. Trudno więc nie domyślać się, że piłkarz nie szczędzi wydatków na ingerencję w wygląd. Co dokładnie w nim zmienił? Komentarza na ten temat udzieliła nam Anna Kropiwnicka - Ageless Clinic by Lekarka w Wielkim mieście. Ekspertka od medycyny estetycznej w rozmowie z nami przyznała, że nie ma wątpliwości, iż Ronaldo gabinety medycyny estetycznej odwiedza regularnie. - To, co w oczy rzuca się najbardziej, to na pewno metamorfoza zębów. Ta zmiana była też na pewno najbardziej kosztowna - mówi w rozmowie z Plotkiem.

Ale nie mam również wątpliwości, że piłkarz regularnie korzysta z zabiegów z zastosowaniem toksyny botulinowej w celu wygładzenia zmarszczek mimicznych oraz popularnych teraz i skutecznych stymulatorów i również wypełniaczy

- dodaje Anna Kropiwnicka.

Zdaniem eksperki Cristano Ronaldo mógł przejść operacje plastyczne

Ekspertka z Ageless Clinic by Lekarka w Wielkim mieście zauważyła także, że na bardzo zadbaną wygląda skóra piłkarza. Jej zdaniem nie jest to wyłącznie zasługa zdrowej diety czy dobrych kremów. - Myślę, że sportowiec regularnie uczęszcza na zabiegi z zakresu laseroterapii, radiofrekwencji mikroigłowej i mezoterapii, które odpowiednio zaplanowane i dobrane indywidualnie pod potrzeby pacjenta potrafią pięknie oszukać czas - wylicza. Anna Kropiwnicka w rozmowie z Plotkiem przypomniała także, że Ronaldo musiał poddać się operacjom ze względu na kontuzję. Jej zdaniem również te sytuacje mógł wykorzystać do tego, aby zaingerować w swój wygląd. - Nie jest również żadną tajemnicą, że przez liczne kontuzje i złamania kości twarzoczaszki, których doznał podczas meczów, niejednokrotnie musiał poddać się operacjom plastycznym. Te z kolei oprócz kwestii typowo chirurgicznych można połączyć z kwestiami estetycznymi, z czego z pewnością korzystał - podsumowuje ekspertka. Jak Cristano Ronaldo wygląda obecnie? Zdjęcia piłkarza znajdziecie w galerii na górze strony.