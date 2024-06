Kylian Mbappe mocno namieszał w świecie piłki nożnej. 25-letni napastnik już teraz uważany jest za jednego z najlepszych zawodników na świecie. Karierę we francuskiej reprezentacji Mbappe rozpoczął w 2017 roku, a od 2023 roku pełni funkcję kapitana drużyny. Ostatnio głośno mówi się o nim za sprawą transferu do Realu Madryt. Piłkarz w tym roku przeszedł do hiszpańskiego klubu, żegnając się po siedmiu latach z Paris Saint-Germain.

Co łączy Rose Bertram i Kyliana Mbappe?

Choć Kylian Mbappe jest aktywny na Instagramie, gdzie śledzi go aż 118 mln osób, piłkarz od początku swojej kariery bardzo dba o to, aby odseparować życie uczuciowe od mediów. Mbappe nie chwali się rodzinnymi kadrami ani nie pokazuje prywatnych zdjęć. Wszystko, co wiadomo na temat jego rzekomych związków, to jedynie spekulacje. W trakcie mundialu w Katarze w 2022 roku media zaczęły jednak łączyć napastnika z belgijską modelką Rose Bertram. Bertram pojawiła się na finałowym meczu, który Francja rozgrywała z Argentyną, a fani zaczęli spekulować, że na trybunach wspierała właśnie Mbappe. Plotki dodatkowo rozgrzał fakt, że modelka i piłkarz obserwują się na Instagramie. Co więcej, w 2022 roku Rose Bertam zakończyła wieloletni związek z innym piłkarzem związanym wcześniej z Paris Saint-Germain, Gregorym van der Wielem. Para spotykała się przez osiem lat i wychowuje razem dwie córki. Warto wspomnieć, że ani Mbappe, ani Bertram nie potwierdzili, że cokolwiek ich łączy. Co więcej, jak donosi "Daily Mail", modelka w 2023 roku widziana była u boku Leonardo DiCaprio, a kilka miesięcy później spędzała wakacje z ojcem swoich dzieci. Zdjęcia Rose Bertram znajdziecie w galerii na górze strony.

Kim jest Rose Bertram?

Rose Bertram urodziła się w 1994 roku, a karierę w modelingu rozpoczęła w wieku 16 lat. Zajmuje się przede wszystkim fotomodelingiem, pozowała do kampanii znanych marek, takich jak H&M, L'Oréal czy Primark. Jej zdjęcia publikowane były też w magazynach modowych, w tym na łamach "Vogue". Bertram jest pierwszą belgijską modelką, która pojawiła się w sesji "Sports Illustrated" prezentującej kostiumy kąpielowe. Rzekoma ukochana Kyliana Mbappe nie może narzekać na brak popularności. Jej instagramowy profil śledzi ponad milion osób.