W poniedziałek 17 czerwca portal tvn24.pl podał, że akt oskarżenia przeciwko Zofii K. został skierowany do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga pod koniec kwietnia. Medalistka Olimpijska jest oskarżona o oszustwo, a dokładniej o to, że miała w nielegalny sposób wejść w posiadanie mieszkania w centrum Warszawy. Grozi jej nawet osiem lat więzienia.

REKLAMA

Zobacz wideo Tu będą mieszkać olimpijczycy

Zofia K. z zarzutami. Odpowie przed sądem

O sprawie Zofii K. pisał Onet w kwietniu 2023 r. Wówczas ujawniono, że ma ona prokuratorskie zarzuty o oszustwo. Według śledczych ojciec miał notarialnie przepisać na nią mieszkanie, ale ze względu na stan zdrowia nie mógł dokonać tego w pełni świadomie. Zrobił to krótko przed śmiercią. Oburzona tym faktem była rodzina K. Ponad rok od tamtej informacji wiemy już, że postępowanie dowodowe przeciwko olimpijce zostało zakończone, co potwierdził rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Do sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko K.

Portal tvn24.pl 17 czerwca podał, że prokuratura oficjalnie oskarżyła olimpijkę o oszustwo. Utrzymano zatem zarzuty prokuratorskie, które pojawiły się w trakcie śledztwa. Zgodnie z prawem grozi jej za to nawet osiem lat pozbawienia wolności. Również notariusz odpowiedzialny za przepisanie mieszkania został oskarżony. W ocenie śledczych miał nie dopełnić obowiązków służbowych. Termin rozprawy jest na razie nieznany. Pełnomocnik Zofii K. zapewniał w rozmowie z Onetem, że "jest ona spokojna o pozytywne zakończenie postępowania i nie ma nic do ukrycia".

Zofia K. to windsurferka z wieloma sukcesami Budziła kontrowersje

Zofia K. jest utytułowaną windsurferką. Zdobyła brązowy medal igrzysk olimpijskich w Londynie w 2012 roku, a także tytuł mistrzyni świata i trzy złote medale mistrzostw Europy w windsurfingu w klasie RS:X. W kwietniu 2024 roku ogłosiła, że kończy karierę sportową. W mediach było o niej głośno też ze względu na wypowiedzi, w których uderzała w LGBT+. W momencie gdy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał deklarację na rzecz społeczności, Zofia K. pisała na Facebooku, że "nie o taką Warszawę walczył w powstaniu jej dziadek".