16 czerwca odbyło się spotkanie Polski z Holandią. Był to pierwszy mecz naszej reprezentacji na Euro 2024. Warto podkreślić, że rodacy nie pokonali tej narodowości od ponad 40 lat. I tym razem nie było inaczej. Polacy przegrali z Holandią 2:1. Biało-czerwoni na samym początku zdobyli gola. W 16. minucie strzelił go Adam Buksa. Niestety, Holendrzy oddali więcej celnych strzałów. Nie da się ukryć, że był to bardzo emocjonujący mecz. Z pewnością tak twierdzi trener Holandii, który wykonał nietypowy, a wręcz obrzydliwy gest.

Trener Holandii zdobył się na obrzydliwy gest. Kamery wszystko nagrały

Holenderski trener już na wstępie podpadł Polakom. Wszystko dlatego, że to Michał Probierz musiał podejść do Ronalda Koemana, aby się z nim przywitać. W sieci pojawiły się nagrania, z których wynika, że lepiej zrobiłby, gdyby wcale nie podał mu ręki. Okazało się, że trener Holandii dał się ponieść emocjom. Jak wiadomo, stres podczas meczu wyzwala w ludziach najgorsze zachowania. W pewnym momencie kamery zarejestrowały, jak Ronald Koeman wkłada palec do nosa, a następnie do ust. Gest, prawdopodobnie spowodowany emocjami, był wyjątkowo obrzydliwy. Przypomniał internautom sytuację sprzed lat z trenerem Niemiec, Joachimem Loewem. Więcej zdjęć z obrzydliwego incydentu znajdziecie w naszej galerii. Tylko dla ludzi o mocnych nerwach!

Polska przegrała z Holandią. Sportowiec z przeciwnej drużyny pochwalił naszą reprezentację

Tuż po meczu Polski z Holandią głos zabrał jeden z zawodników naszych przeciwników. Cody Gakpo, który strzelił rodakom pierwszego gola, przyznał, że polski zespół jest bardzo dobry. Sportowiec bardzo chwalił kadrę Michała Probierza. - Po golu dla Polski byliśmy nerwowi, ale czuliśmy, że cały czas mamy przewagę, kontrolę nad tym spotkaniem. W meczu z nami pokazała, że jest bardzo dobrym zespołem. Nie tylko dobrze broniła, ale też pressowała i miała momenty, w których nas atakowała - mówił Gakpo po rozgrywce. - Pierwszy mecz na turnieju jest ważny, mamy po nim trzy punkty. Jako zespół mamy też dużo jakości, ale w kolejnych spotkaniach musimy się poprawić. Z Francją to już będzie inny mecz, bo gra zupełnie inaczej niż z Polską. Łatwo nie będzie, ale zrobimy wszystko, by wygrać - podkreślił piłkarz.