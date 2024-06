Adam Buksa dopiero co wziął ślub. Kim jest jego żona? To modelka

Euro 2024 właśnie się rozpoczęło. 16 czerwca nasi piłkarze rozgrywają mecz przeciwko Holandii. Pierwszego gola podczas spotkania strzelił Adam Buksa, co stanowi siódmą bramkę w 16. występie piłkarza w reprezentacji naszego kraju. Przy okazji sukcesu sportowca, zajrzyjmy na chwilę do jego życia prywatnego.

REKLAMA

Zobacz wideo Buksa szczerze o postrzeganiu siebie samego

Adam Buksa i jego żona Aleksandra. Niedawno stanęli na ślubnym kobiercu

Piłkarz nie szczędzi na Instagramie kadrów z ukochaną. Najpierw pochwalił się zaręczynami, a dwa tygodnie temu urokliwym zdjęciem ze ślubu w Krakowie. Panna młoda miała na sobie rozłożystą sukienkę z licznymi zdobieniami, w której wyglądała jak księżniczka. Zbyt wiele nie można wywnioskować z mediów o ukochanej sportowca, ponieważ Aleksandra Buksa chroni swojej prywatności. Wiemy natomiast na pewno, że lubi pozować przed obiektywem - ma doświadczenie w pracy jako modelka. Ponadto jest miłośniczką podróży, co widać po kadrach z najpiękniejszych zakątków świata. Co wiadomo z kolei o jej wykształceniu? Studiowała na Uniwersytecie Gdańskim oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła ponadto psychologię na Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu. Ciekawe, czy wkrótce odblokuje swojego Instagrama. Zainteresowanie jej osobą wzrasta. Jeśli jesteście ciekawi fotografii Aleksandry i Adama, zajrzyjcie do naszej galerii.

Adam Buksa strzelił bramkę podczas meczu z Holandią. Lewandowski mógł jedynie popatrzeć

W sieci można znaleźć wiele publikacji dotyczących dzisiejszego spotkania biało-czerwonych z holenderską drużyną. Na pewno dużą stratą dla naszego zespołu jest nieobecność kapitana podczas rozgrywki. Robert Lewandowski ma bowiem kontuzję, o czym poinformował media szef sztabu medycznego, Jacek Jaroszewski. U naszego sportowca doszło dokładnie do naderwania mięśnia dwugłowego uda, co oczywiście uniemożliwiło mu czynne branie udziału w niedzielnym spotkaniu na murawie. Zapewniono zaniepokojonych kibiców, że Lewy wkrótce wróci do gry. Mowa bowiem o dużych szansach zobaczenia piłkarza w akcji podczas spotkania z Austrią, które zaplanowane jest na 21 czerwca 2024 roku. Sportowiec ma zatem jeszcze kilka dni na odpoczynek.