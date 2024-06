Polska reprezentacja 16 czerwca rozgrywa swój pierwszy mecz na Euro 2024. Rywala mamy groźnego, bo z Holandią nie wygraliśmy meczu od ponad 40 lat. Kibice trzymają jednak kciuki za sukces polskiej drużyny na turnieju. Ich losy śledzi także Jakub Rzeźniczak, który jednak nie odmówił sobie złośliwości.

REKLAMA

Zobacz wideo Schreiber ma takie oczekiwania wobec Rzeźniczaka

Jakub Rzeźniczak śledzi poczynania polskiej reprezentacji na Euro. Skrytykował dresy

Jakub Rzeźniczak swoją piłkarską karierę rozpoczynał w Widzewie Łódź, ale później na długie lata związał się z Legią Warszawa. W reprezentacji Polski rozegrał dziewięć spotkań. W ostatnim czasie grał w drugoligowej Kotwicy Kołobrzeg, ale klub rozwiązał z nim kontrakt w styczniu 2024 roku. Rzeźniczak wciąż interesuje się jednak piłką i nic dziwnego, że śledzi poczynania polskiej reprezentacji na Euro 2024. Zaczął jednak od złośliwej uwagi. W mediach społecznościowych udostępnił zdjęcie polskich zawodników w dresach. Strój piłkarzy nie przypadł mu do gustu. "Pierwsze miejsce mamy na najbrzydsze dresy" - napisał Jakub Rzeźniczak na Instagramie. Screen, o którym mowa znajdziesz w galerii na górze strony.

Jakub Rzeźniczak ocenia decyzję Probierza w meczu z Holandią. "Zaskoczenie jest"

Na kolejnym stories Rzeźniczak odniósł się do kwestii decyzji polskiego selekcjonera, Michała Probierza. Skład drużyny, która zagrała w meczu z Holandią, do ostatniego momentu był tajemnicą. W końcu okazało się, że w meczu zagrają: Wojciech Szczęsny, Jan Bednarek, Bartosz Salamon, Jakub Kiwior, Przemysław Frankowski, Kacper Urbański, Taras Romanczuk, Nicola Zalewski, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański i Adam Buksa. Taka decyzja trenera była dla Rzeźniczaka zaskakująca, ale wyznał, że wierzy w intuicję Probierza. "Zaskoczenie jest, ale myślę, że trener wie, co robi. Czekamy na dobry mecz" - napisał Jakub Rzeźniczak.

W pierwszej połowie meczu Polska - Holandia na Euro 2024 padły dwa gole. Pierwszą bramkę w 16. minucie spotkania strzelił Adam Buksa. Cody Gapko w 29. minucie wyrównał na 1:1. 21 czerwca Polska rozegra mecz z Austrią, a 25 czerwca z Francją.