Robert Lewandowski będzie jeszcze sprawdzał się w roli ojca kolejnego dziecka? Znany piłkarz nie zaprzecza, że chciałby jeszcze doczekać się syna. Nie naciska jednak na to specjalnie i liczy się z opinią żony, o czym niedawno opowiedział. A że Ania Lewandowska skończy we wrześniu dopiero 36 lat, sportowiec uważa, że mają jeszcze trochę czasu z podjęciem ostatecznej decyzji. Przy okazji zdradził, jak wychowuje swoje córki.

REKLAMA

Zobacz wideo W jakiej formie jest Robert Lewandowski?

Robert Lewandowski powiedział o trzecim dziecku. Chciałby mieć syna?

Robert Lewandowski ostatnio otworzył się na temat swojego życia prywatnego. Piłkarz, który ma dwie córki: Klarę i Laurę, powiedział, czy dziewczyny doczekają się rodzeństwa. Okazuje się, że to temat otwarty i wygląda na to, że sprawa leży w rękach jego ukochanej Anny. - Jestem dumny, że mam dwie córki. To super uczucie. Nie wiem, jak to jest mieć syna. A czy będę miał taką możliwość? Zobaczymy. Jeszcze trochę czasu mamy. Nie mówię nie, nie mówię tak. Wiadomo, że to też decyzja Ani - wyznał dyplomatycznie Lewandowski w serwisie WP Sportowe Fakty.

Robert Lewandowski o wychowaniu córek. Jakim jest ojcem?

Ostatnio Lewy powiedział też, jakim jest ojcem dla Laury i Klary. Choć mógłby im zapewnić wszystko, czego dusza zapragnie, nie rozpieszcza ich przesadnie. - Staram się, żeby dzieciaki wiedziały, co powinny zrobić, co mogą, a czego nie. (...) Tłumaczenie dzieciom, co wolno, a co nie jest ważne, bo jak się pozwoli na coś raz, drugi, trzeci to później ciężko to już odkręcić. Więc ja wolę czasami zareagować wcześniej niż za późno - dodał sportowiec. Rok temu mówił, że pierwsze dziecko pomogło mu otwierać się na świat. - Na to, że jednak ludzie są dobrzy, że nie trzeba się zamykać na świat i innych ludzi, że można im zaufać. To serce, które było obudowane skorupą, powoli się kruszyło. Wracając z przegranego meczu, nagle widzisz, że czeka na ciebie osoba, która nie wie, co się dzieje, a i tak się do ciebie uśmiecha i czeka na twój powrót. Pokazuje ci, że życie przed i po to są różne światy - mówił piłkarz w filmie dokumentalnym "Lewandowski - Nieznany", który rok temu miał premierę na Amazon Prime Video. Ostatnio Robert pochwalił się swoimi pociechami i wyszedł z nimi na murawę. Ich zdjęcie z tego wydarzenia znajdziesz w galerii na górze strony.

Robert Lewandowski i Anna Lewandowska na premierze KAPIF.pl