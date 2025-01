Paulina Holtz znana jest przede wszystkim z roli Agnieszki Lubicz w "Klanie". Od 2023 roku możemy ją oglądać w "Pierwszej miłości". Grywa również w warszawskim Teatrze Powszechnym. Aktorka rzadko opowiada o życiu prywatnym. Tym razem zrobiła wyjątek. Pokazała zdjęcie, na którym pozuje z ciążowym brzuchem. W opisie postu możemy dowiedzieć się, że jej córka właśnie wkroczyła w dorosłość.

Paulina Holtz pokazała zdjęcie z ciążowymi krągłościami. Fani gratulują jej córce

Aktorka opublikowała zdjęcie z ciążowym brzuchem, by pokazać siebie sprzed ponad 18 lat. Na kolejnej fotografii możemy zobaczyć gwiazdę z córką w objęciach. Okazuje się, że Holtz miała ważny powód, by podzielić się fotografiami. "18 lat temu... o tej porze dotarliśmy do szpitala, a cztery godziny później moja pierwsza córka przyszła na świat, a ja stałam się mamą. Dziś narodzi się nowy dorosły człowiek, chociaż bardzo trudno mi w to uwierzyć, bo przecież minęła tylko chwila… Miej wspaniałe, dobre, piękne życie, skarbie i pamiętaj, że chociaż wszystko wolno, to nie wszystko warto. Kocham Cię!" - napisała we wpisie Paulina Holtz.

Pod postem pojawiła się masa komentarzy, w których fani składają życzenia Antoninie. "Gratulacje i najlepsze życzenia, niech dorosłe życie otwiera wspaniałe możliwości", "Pięknego życia dla pierworodnej latorośli", "Samych szczęśliwości dla córki". Jedna z internautek przypomniała odcinek "Klanu", w którym bohaterka grana przez Holtz dowiaduje się, że będzie mieć dziecko. "Akurat obecnie są na TVP seriale odcinki w których Agnieszka Lubicz dowiaduje się, że jest w ciąży" - napisała.

Paulina Holtz ma znanych rodziców

Aktorka urodziła się w iście filmowej rodzinie. Jej mamą jest Paulina Żółkowska. Tę cenioną aktorkę możecie kojarzyć z takich produkcji jak: "Zróbmy sobie wnuka" oraz "Rozmowy kontrolowane". Ostatnio wystąpiła w serialu "Powrót do życia". Ojcem gwiazdy "Klanu" jest Witold Holtz. Może się pochwalić współpracą z Andrzejem Wajdą. Starsi widzowie mogą kojarzyć go m.in. z filmu "Wszystko na sprzedaż", gdzie zagrał Witka.