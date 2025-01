W ciągu ostatnich miesięcy tematem numer jeden w mediach było rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Wieść o rozpadzie ich związku zaskoczyła wszystkim, bo nic nie wskazywało na to, że para przechodzi kryzys. Kiedy media obiegły wieści o końcu ich małżeństwa, para początkowo nie chciała komentować tych doniesień. To zmieniło się po wizycie Kaczorowskiej u Wojewódzkiego. Niedługo potem Pela pojawił się w "Dzień dobry TVN", gdzie wyjawił, że rozpad jego małżeństwa był zaskoczeniem także dla niego samego. "Nie byłem przygotowany na rozstanie w żaden sposób. Dlatego to, co ludzie odbierają jako stawianie siebie w roli ofiary, było po prostu moim rozbiciem się na tysiąc kawałków" - wyznał. Wygląda na to, że medialne zamieszanie wokół pary nie prędko ucichnie. Agnieszka Kaczorowska została ostatnio przyłapana na spacerze z popularnym aktorem. Wiadomo, jak te doniesienia skomentował jej były partner.

Maciej Pela widział zdjęcia Kaczorowskiej z Rogacewiczem. Tak to skomentował

Ostatnio na łamach "Twojego Imperium" pojawiły się zdjęcia Agnieszki Kaczorowskiej z Marcinem Rogacewiczem. W związku z głośnym rozstaniem aktorki każdy nowy mężczyzna pojawiający się u jej boku budzi zainteresowanie. Podczas wiosennej ramówki Polsatu tancerka skutecznie unikała niewygodnych pytań. Jak się okazuje, Maciej Pela miał okazję zobaczyć zdjęcia opublikowane w tabloidzie dzięki swojej znajomej. W rozmowie z Pudelkiem wyznał, co sądzi na ich temat.

Zdjęcia podrzuciła mi znajoma. Jak zareagowałem? Bez emocji. Nasze małżeństwo jest jedynie na papierze. Natomiast pan Marcin nie pojawiał się wcześniej w naszych rozmowach i przestrzeni, więc podejrzewam, że łączyły ich jedynie stosunki zawodowe

- podsumował krótko Pela. W dalszej części rozmowy wspomniał, że Rogacewicz miał już okazję odwiedzić Kaczorowską w domu. "Agnieszka, jak sama wielokrotnie wspomniała, układa sobie życie na nowo. Pan Marcin to pewnie fajny facet, skoro wpada do naszego domu na kolacje, a Agnieszka zapoznała go z dziewczynkami. Zresztą sam ma gromadkę, podobno jest bardzo zaangażowanym tatą, więc to o czymś mówi" - dodał.

Kiedy rozwój Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli? Para w jednej kwestii jet zgodna

Jak wiadomo Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska podjęli już decyzję o rozwodzie, o czym para wielokrotnie wspominała w wywiadach. Jak na razie, co podkreślił Pela, formalności nie zostały dopełnione. Wiadomo, że para postanowiła dość do porozumienia, aby uniknąć przeciągającego się procesu. "Jeszcze nie wiadomo, kiedy odbędzie się rozprawa. Agnieszka i Maciek przygotowują ugodę, żeby obyło się bez ciągania przez lata po sądach. W tym celu spotykają się na ustaleniach z pełnomocnikami" - powiedziała w rozmowie z serwisem Pudelek osoba z otoczenia Kaczorowskiej i Peli. Więcej przeczytasz tutaj: Już wiadomo, co z rozwodem Kaczorowskiej i Peli. W jednej kwestii są jednomyślni