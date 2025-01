Krzysztof Rutkowski od lat jest niezwykle popularny w mediach. Chętnie wypowiada się na najgłośniejsze tematy, zyskując zainteresowanie. Samozwańczy detektyw może mieć jednak teraz spore kłopoty. W ubiegłym roku celebryta przyznał, że dowiedział się, że poza Krzysztofem Juniorem ma starszego syna z nieformalnego związku. Okazuje się, że Alexander nie ma zamiaru mu odpuścić. Żąda od ojca wysokich alimentów, a także pokaźnego odszkodowania.

Krzysztof Rutkowski ma nieślubnego syna. Będą kłopoty?

W czerwcu 2024 roku media rozpisywały się o tym, że Krzysztof Rutkowski ma nieślubnego syna. Alexander jest owocem romansu samozwańczego detektywa z Natashą Zych. Jego ojcostwo potwierdziły badania DNA. Celebryta twierdził, że płaci alimenty - zasądzone dwa tysiące złotych, a na dodatek miał wpłacać na konto Zych dodatkowe 12 tysięcy złotych każdego roku. Inne zdanie ten temat miała matka Alexandra, która twierdziła, że Rutkowski wcale nie był taki chętny do wypłacania danych kwot. Teraz sprawa może się skomplikować. Okazuje się bowiem, że sam syn chce dostawać więcej pieniędzy. Jak przekazał "Super Express", 16-letni Alexander złożył pozew sądowy. Żąda od detektywa bez licencji alimentów i to niemałą sumę. Chodzi o 30 tysięcy złotych miesięcznie.

To 360 tysięcy rocznie. Komunijna impreza drugiego syna Rutkowskiego kosztowała pół miliona... więc chyba kwota jest rozsądna

- stwierdziła w rozmowie z "Super Expressem" Natasha Zych. Nie da się ukryć, że Krzysztof Rutkowski od lat chwali się bogactwem w mediach społecznościowych. Na jego profilach króluje przepych i drogie marki, a detektyw bez licencji chwali się nowymi autami oraz garderobą.

Krzysztof Rutkowski nie ma z synem żadnej więzi. Alexander wniósł pozew i żąda milionów

Przed rokiem Rutkowski wspomniał również, że z nieślubnym synem nie utrzymuje żadnego kontaktu. "Ja nie mam żadnego związku emocjonalnego z tym chłopakiem. Jeśli ktoś mi przyprowadza dziecko po sześciu latach, to co, ja mam się rzucić mu na szyję? (…) Nikt mnie nie zmusi, żebym go kochał. Zdarzyło się, przypadek towarzyski. Spotkaliśmy się parę razy ze sobą i wyniknął z tego dzieciak" - mówił Pudelkowi. Alexander postanowił złożyć również pozew o ochronę dóbr osobistych. Twierdzi, że ojciec rozpowszechniał na jego temat nieprawdziwe informacje. To podobno źle wpłynęło na jego stan emocjonalny. Z tego powodu 16-latek żąda odszkodowania za zniesławienie, które ma wynosić pięć milionów złotych. Rutkowski miałby część tej kwoty, bo dwa miliony, wpłacić na rzecz Domu Samotnej Matki w Łodzi.