Tomasz Jakubiak we wrześniu 2024 roku poinformował, że zmaga się z rzadką chorobą nowotworową, która dotknęła jego jelita, dwunastnicę, a także kości miednicy i kręgosłupa. Znany kucharz może liczyć na wsparcie nie tylko bliskich. Kibicują mu także fani i przyjaciele z branży. Sytuację jurora "MasterChefa" w kilku poruszających zdaniach podsumował Mateusz Gessler.

Mateusz Gessler o chorobie Tomasza Jakubiaka. "Cała rodzina musi mieć silną wolę do walki"

Znajomi Tomasza Jakubiaka od samego początku wieści o jego chorobie okazują mu ogromne wsparcie. Nie bez znaczenia jest także ich zaangażowanie. Przypomnijmy, że podczas kolacji charytatywnej zorganizowanej 1 grudnia 2024 roku w Polsat Plus Arenie w Gdańsku zebrano niemal 200 tys. zł na rzecz leczenia kucharza. Teraz o kulisach jego niełatwej sytuacji zdrowotnej opowiedział Mateusz Gessler, z którym Jakubiak dzielił studia telewizyjne. - Trzymam za niego kciuki. Kibicuję mu, kibicuję całej jego rodzinie, bo jak jedna osoba jest w tym miejscu, gdzie jest teraz Tomek, to cała rodzina musi mieć silną wolę do walki - stwierdził w rozmowie z portalem Jastrząb Post. Restaurator ciepłe słowa skierował także w stronę partnerki Jakubiaka. - Myślę, że jego wspaniała żona daje mu wspaniałą siłę do walki i życzę mu jak najlepiej - podsumował Gessler.

Daria Ładocha nie mogła uwierzyć w chorobę nowotworową Jakubiaka. "Zrobimy wszystko, żeby go wyleczyć"

Wsparcie ze świata kulinarnego nieustannie spływa do Tomasza Jakubiaka. Daria Ładocha w rozmowie z Plotkiem wyznała, że na początku nie mogła uwierzyć w wieści na temat zdrowia przyjaciela. - Kocham jego całą rodzinę. Zrobimy wszystko, żeby go wyleczyć i żeby dodać mu dużo energii - powiedziała. Osobistym wyznaniem związanym z kucharzem dziennikarka podzieliła się także w swoich mediach społecznościowych. "Tomasz Jakubiak jest moim karmicznym bratem. Od wielu lat pomagamy sobie we wszystkim. Czasem zazdrościmy, czasem chwalimy. Tomuś od wielu lat pomaga innym, gdy tego potrzebują. A teraz mi znika... ale ja nie pozwolę na to" - napisała na InstaStories.