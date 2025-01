Ilona Ostrowska zaskoczyła na prezentacji wiosennej ramówki Polsatu. Uwielbiana Lucy Wilska z "Rancza" zaprezentowała się w zupełnie nowym uczesaniu. Po ciemnych włosach nie ma śladu. Aktorka postawiła na blond i zafundowała sobie grzywkę. W rozmowie z Plotkiem fryzurę aktorki ocenił redaktor modowy i stylista włosów Michał Musiał.

Metamorfoza fryzury Ilony Ostrowskiej nie zachwyciła eksperta. Ma jedno "ale"

Ilona Ostrowska postawiła na radykalną zmianę. Ale czy na dobre? Do tego nie jest przekonany ekspert. Michał Musiał pochwalił wprawdzie jaśniejszy kolor włosów, ale ma pewne zastrzeżenia co do grzywki, w której pokazała się aktorka. - Ilona Ostrowska postawiła na radykalną zmianę. Zdecydowała się na bardzo mocne rozjaśnienie włosów i odważną linię strzyżenia. Jaśniejsze pasma dodały aktorce lekkości i świeżości, lecz krótka grzywka nie prezentuje się najlepiej. Biorąc pod uwagę kształt twarzy Ostrowskiej, zdecydowanie lepiej sprawdziłoby się cieniowanie w stylu lat 70. i po prostu dłuższe włosy. Jaśniejszy kolor jest na plus, jednak fryzurę należałoby poprawić - stwierdził Michał Musiał w rozmowie z Plotkiem. Zdjęcia aktorki po metamorfozie uczesania znajdziesz w galerii na górze strony.

Ekspert pochwalił fryzurę Doroty Gawryluk. "Trudno się do czegokolwiek przyczepić"

Co ciekawe, podczas prezentacji wiosennej ramówki Polsatu w nowym uczesaniu pojawiła się także Dorota Gawryluk. Ta zmiana znacznie bardziej przypadła do gustu styliście. Michał Musiał stwierdził wręcz, że nie ma się tu do czego przyczepić. - Zdaje się, że Dorota Gawryluk na dobre pożegnała krótkie włosy. Ostatnio pokazała się w znacznie dłuższej fryzurze o niezwykle eleganckiej formie. Wszystko tutaj grało - przedziałek po środku i bardzo modna, rozkładająca się na boki grzywka "curtain bangs" to obecnie prawdziwy hit. W połączeniu z ciemnym kolorem, któremu od dawna wierna jest prezenterka, wyglądała bardzo rasowo. Patrząc na fryzurę Doroty Gawryluk, trudno się do czegokolwiek przyczepić - powiedział Michał Musiał w rozmowie z Plotkiem.