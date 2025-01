Anna i Robert Lewandowscy, jeszcze przed przejściem piłkarza do FC Barcelony, zdecydowali się na zakup posiadłości w Hiszpanii. W 2021 roku zostali właścicielami pięknej willi na Majorce, którą traktowali przede wszystkim jako dom wakacyjny. Oczywistym było jednak, że po zmianie barw Lewego będą musieli poszukać stałego lokum. Jak donosiły media, para zdecydowała się na zakup rezydencji w miejscowości Garraf niedaleko Barcelony. Jak okazało się 28 stycznia, do ich portfolio miała dołączyć kolejna hiszpańska posiadłość. Niemiecki "Bild" podaje, że trenerka i piłkarz tym razem mieli wybrać dom na południowo-zachodnim wybrzeżu Majorki wart 11 mln euro (ok. 46 mln zł).

Nowy dom Anny i Roberta Lewandowskich jest utrzymany w rustykalnym stylu

"Bild" podaje, że nowa posiadłość Lewych ma być zlokalizowana w miejscowości Camp de Mar. Dom, o którym mowa, ma 700 m kw. powierzchni, sześć sypialni, kilka tarasów i widok na morze. Wnętrza wykończono nie nowocześnie, a w rustykalnym stylu. Informację o sprzedaży posiadłości przekazał w mediach społecznościowych agent Marcel Remus. "Właśnie sprzedałem jedną z najpiękniejszych nieruchomości w Camp de Mar" - pisał na Instagramie. Co ciekawe, post Remusa, zawierający również zdjęcia willi, zniknął zaledwie po jednym dniu. Magazyn "Mallorca Magazine" próbował dowiedzieć się od agenta nieruchomości, czy rzeczony dom rzeczywiście został sprzedany Lewym, jednak mężczyzna odmówił komentarza.

Anna i Robert Lewandowscy hojnie wsparli WOŚP

Lewandowscy odnoszą ogromne sukcesy zawodowe, a pieniędzy nie przeznaczają wyłącznie na luksusy. Słynna para regularnie angażuje się w akcje charytatywne i wspiera potrzebujących. W tym roku Lewi ponownie dołączyli do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Anna przekazała na aukcję miejsce na jednym z jej obozów w Dojo Stara Wieś. Robert z kolei ofiarował dwa bilety na mecz FC Barcelony, a także możliwość dołączenia do treningu drużyny. Kwota licytacji Lewej 29 stycznia wynosi niemal 30 tys. zł, za to bilety i udział w treningu podarowane przez piłkarza osiągnęły cenę 185 tys. zł. Obydwie licytacje kończą się 6 lutego.