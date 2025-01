Wspierający akcję WOŚP w 2025 roku mają w czym wybierać. Na licytację trafiło wiele nietypowych i ciekawych przedmiotów, które niejednokrotnie trafią do zwycięzców z rąk najbardziej rozpoznawalnych osób w kraju. Wiadomo już, że do darczyńców dołączył także Szymon Hołownia. Przy okazji powiedział kilka słów o samej fundacji. Nie brakowało emocji.

Szymon Hołownia gra z WOŚP. W dzień finału opublikował nagranie

W dzień 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Szymon Hołownia opublikował w sieci nagranie. Wyznał, jaką ma opinię na temat fundacji, a także podzielił się obserwacją na temat jej pracy. - WOŚP robi fantastyczną robotę. WOŚP oczywiście nie zastępuje państwa. Przez to, że zbiera nas wokół kupowania tego potrzebnego sprzętu medycznego, robi z nas lepszych ludzi - zaczął na Instagramie. Nie zabrakło także wymownych słów. - Pokazuje nam, że umiemy we współpracę, że umiemy się skrzyknąć i robić fajne rzeczy razem, a nie tylko nienawidzić, opluwać i walczyć ze sobą. To jest siła WOŚP-u i to jest to, dlaczego warto z nią grać - podsumował.

Do apelu Hołowni dołączyli internauci. "Szkoda, że to trzeba tłumaczyć", "Dokładnie tak", "Wielka, wspaniała akcja" - czytamy.

Szymon Hołownia stworzył e-book specjalnie dla WOŚP. Otrzymać może go każdy wpłacający

33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy trwa, a to oznacza, że aukcje w sieci są rozgrzane do czerwoności, dzięki ciągle rosnącym stawkom. Do tej pory głośno było o ofertach m.in. Macieja Musiała, Dawida Podsiadły i Mariusza Szczygła. Teraz nietypowym gestem wsparcia zaskoczył wszystkich Szymon Hołownia. Marszałek Sejmu założył w sieci zrzutkę. Po uiszczeniu konkretnej kwoty, a więc 25 zł lub więcej, wpłacający otrzyma natychmiastową możliwość pobrania e-booka, w którym znalazły się przepisy m.in. szefów parlamentów, liderów politycznych, cenionych aktorów oraz osobistości ze świata mediów i kultury, w tym np. Małgorzaty Rozenek-Majdan, Marcina Prokopa, Władysława Kosiniaka-Kamysza czy też samego Szymona Hołowni. Marszałek Sejmu zdradził, że w książce znalazł się m.in. jego flagowy przepis na śniadanie, który regularnie przygotowuje dla swoich córek. Na ten moment zrzutka opiewa na kwotę ponad 220 tys. zł i wszystko wskazuje na to, że pozostanie na liście najbardziej dochodowych podczas tegorocznego finału.