Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor od długiego czasu tworzą w sieci rozrywkowy kontent. Nagrania małżeństwa biją rekordy popularności. Koroniewska i Dowbor pokazują przy tym spore poczucie humoru. Tym razem wzięli na tapetę nową fryzurę Doroty Szelągowskiej. Sama zainteresowana też wzięła udział w filmiku.

Dowbor zapytał Szelągowską o fryzjerską inspirację. Pokazała kota

Na instagramowych profilach Koroniewskiej, Dowbora i Szelągowskiej pojawiła się łączona rolka dotycząca nowego uczesania architektki wnętrz. Małżonkowie zastanawiali się, co skłoniło Szelągowską do takiej fryzury. - Może ona przegrała zakład i to jest za karę? - zastanawiał się Dowbor. - Przestań Maciek - strofowała męża Koroniewska. - Albo to jest taki challenge, takie wyzwanie na TikToku, co młodzież robi - dociekiwał Dowbor. W końcu prezenter postanowił spytać Szelągowską, skąd inspiracja do takiej fryzury. - Z d**y! - odpowiedziała dosadnie Szelągowska, pokazując przy tym zabawny mem z kotem z pomarańczą na głowie. Prezenterka udowodniła, że ma sporo dystansu do siebie i do całej sytuacji.

Dyskusje na temat uczesania Szelągowskiej. Internauci doszukali się inspiracji

Opublikowane nagranie poruszyło internautów. Niektórzy pisali w komentarzach, że wolą Szelągowską w poprzednim uczesaniu. "Ja ciebie kocham w tym artystycznym nieładzie z burzą loków. Kochanie, nie mogę się przyzwyczaić do tej fryzurki. Przepraszam. Dowborek to dociekliwa bestia" - napisała jedna z internautek. "Ale one tam są te loki nadal" - zapewniała w odpowiedzi Szelągowska. Niektórzy doszukiwali się w nowym uczesaniu celebrytki innych inspiracji. "Ja bym obstawiała, że inspiracją była bajka "Zaczarowany ołówek"" - zauważyła inna internautka. Pojawiły się także głosy zachwytów nad fryzurą prezenterki. "Jak ja zazdroszczę tym, którym ładnie w takiej grzywce. Ci, którzy krytykują tę fryzurę... Może inaczej - większość chce, by wszyscy wyglądali jak większość, trudno im zaakceptować coś nieprzeciętnego, oryginalnego" - czytamy.