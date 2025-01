Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek-Majdan przebywają obecnie w Dubaju, gdzie wraz z synem Henrykiem zwiedzają i cieszą się dostępnymi luksusami. Z opublikowanego przez byłego piłkarza posta na Instagramie dowiadujemy się, że zakochani byli już w przeszłości w hotelu, w którym także teraz się zatrzymali. Radosława i Małgorzatę wyraźnie wzięło na wspomnienia.

Radosław Majdan wspomina sesję z żoną. Małgorzata Rozenek mu odpisuje: Nie kłamałam

W dodanym przez Majdana poście możemy zobaczyć serię wakacyjnych zdjęć prosto z Dubaju. Radosław pozuje na nich przytulony do Małgorzaty oraz u boku syna Henryka, a w tle widać jeden z najpopularniejszych i najbardziej luksusowych hoteli w Dubaju. Fotografie te możecie zobaczyć w galerii u góry strony. "Kiedy prawie 10 lat temu mieliśmy w tym hotelu ślubną sesję zdjęciową, nawet nie marzyłem, że kiedyś przyjedziemy tu z naszym synkiem" - podpisał opublikowane kadry Majdan, zamieszczając także emoji z serduszkami. Co ciekawe, na odpowiedź ze strony jego żony nie musieliśmy długo czekać.

"I wtedy Ci mówiłam, zaufaj, Henio dołączy! Nie kłamałam..." - stwierdziła w komentarzu Gosia, wyjawiając, że już przed laty para liczyła na to, że doczeka się wspólnego dziecka. W komentarzach pod dubajskimi fotografiami nie brakuje także miłych słów od innych celebrytów. Emoji płomieni przesłał Misiek Koterski, a serduszka wstawił Kamil Grosicki. "Kocham was. Inspirujecie" - dopisała też Monika Żochowska.

Radosław Majdan dba o relację z dziećmi. Ujawnił, o czym rozmawia z synami obecnej żony

Przypomnijmy, że Małgorzata posiada także dwóch starszych synów z małżeństwa z Jackiem Rozenkiem. O relacji z nastolatkami Majdan opowiadał niedawno w rozmowie z Plejadą. Były piłkarz przyznał, że chłopcy mogą z nim porozmawiać na każdy temat - w tym także o kwestiach miłosnych. - Jeszcze się nie radzą, bo ja też pamiętam, że nie biegłem do moich rodziców, kiedy mi się podobała jakaś dziewczyna. Tadek jeszcze nie, bo troszeczkę się wstydzi, ma 14 lat, a Stasiu to już jest młodzieniec, to już są takie emocje, które rozgrywa we własnej głowie. Na razie jeszcze nie było jakiegoś dylematu, że się zakochał i nie wie, co ma robić. Być może jest już tak bardzo dojrzały, że wie, co należy robić - wyjawił Radosław Majdan.