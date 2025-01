Wojtek Sawicki przerywa milczenie po aferze. Pisze o "błędach"

W ostatnim czasie głośno było o Wojtku i Agacie Sawickich. Wszystko przez dwa materiały opublikowane na kanale "Klepsydra" w serwisie YouTube. W filmach znalazły się informacje o tym, jakoby Agata Sawicka rzekomo nie szanowała pracowników. Podobno zwracała się do nich w nieprzyjemny sposób. Influencerzy opublikowali już w sieci oświadczenie, o czym pisaliśmy tutaj. Teraz Wojciech Sawicki zamieścił w sieci nowy wpis.

Wojtek Sawicki przekazał ważne informacje. "Znalazłem asystentkę"

Wojtek Sawicki zamieścił na swoim instagramowym profilu post, w którym poinformował o tym, co działo się u niego w ostatnich dniach. "Zacząłem brać leki przeciwlękowe, znowu słucham dużo muzyki, znalazłem asystentkę, która ze mną zamieszka, wyleczyłem się z przeziębienia. Wracam do gry, jestem pełen optymizmu" - czytamy. Wojtek Sawicki zacytował także fragment piosenki Maty pt. "up! up! up". "Zrozumiałem moje błędy i że tylko muza lekiem. Potrzebuję przerwy, żeby znowu być człowiekiem. Bo albo się czuję Bogiem, oh, albo czuję się śmieciem. Odnaleźć złoty środek w sobie, zanim odlecę, no i spadnę" - skwitował Wojtek Sawicki w mediach społecznościowych.

Agata Sawicka o rozwodzie. "Dziwne uczucie"

23 grudnia Agata i Wojtek Sawiccy formalnie zakończyli swoje małżeństwo. Influencerka wyjawiła na InstaStories, jak czuje się po rozwodzie. - Mamy rozwód. Dziwne uczucie. Smutno i nie wiadomo jak w sumie. Jestem u mamy i mam upragniony relaks. W każdym razie znieśliśmy to z godnością. Spotkałam rodziców Wojtka dzisiaj i bardzo się denerwowałam, ale było dobrze. Życie toczy się dalej. Trzeba jakoś to znieść z godnością - wyznała. Wspomniała także o nazwisku. - Zostawiam nazwisko Wojtka, bo to piękne nazwisko i Wojtek zawsze będzie dla nas rodziną. Małżeństwo to nie była dla nas optymalna forma, a przynajmniej nie dla mnie, więc nie wiem, kim teraz jesteśmy. Eks? Eksami? Dalekimi krewnymi? Nie wiem, co będzie dalej, ale najbliższa przyszłość to relaks - opowiadała.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.