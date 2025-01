Edyta Górniak od dekad jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych piosenkarek w kraju. Któż nie słyszał "To nie ja" oraz "Dumki na dwa serca". Wokalistka powróciła po przerwie na muzyczny rynek ze świątecznym albumem "My Favourite Winter". Niedawno wzięła udział w zagranicznej trasie "Wielkie kolędowanie w USA". To nie koniec jej występów poza Polską. Jak się okazuje - gwiazdę będzie można usłyszeć także w Dubaju. Piosenkarka miała dostać za koncert niebagatelną kwotę. Postanowiła odnieść się do tych pogłosek.

REKLAMA

Zobacz wideo Marien zna się z Górniak. Nazwała 19-latkę "aniołem"

Edyta Górniak jasno odnosi się do dubajskiej wypłaty

W lutym wokalistka poleci do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Na plenerowym koncercie w Dubaju oprócz Edyty Górniak pojawi się masa gwiazd m.in. Cleo oraz Blanka. Organizatorem wydarzenia jest lider zespołu Classic, Roberta Klatta. Jak przekazał portal Show News, 52-letnia piosenkarka może liczyć na sowite wynagrodzenie. Na jej konto miałoby wpłynąć 220 tysięcy złotych. Na dodatek na Górniak mają czekać liczne atrakcje - limuzyna, a także luksusowy pobyt w apartamencie. Gwiazda ma także spotkać się podczas ekskluzywnej kolacji z arabskimi szejkami. Wydaje się jednak, że kwota, o której wspominał serwis, to jednak tylko plotki. Do sprawy odniosła się za pośrednictwem InstaStories sama Edyta Górniak. Jednym zdaniem zamknęła temat.

Wow! Chciałabym zarabiać takie kwoty

- skomentowała doniesienia piosenkarka, jasno dając do zrozumienia, że na taką kwotę nie może liczyć.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Studio Lewej w Barcelonie to inny poziom niż znane siłownie. Szok, co znajduje się w łazience [PLOTEK EXCLUSIVE]

Koncert w Dubaju poprowadzi uznany prezenter

W rozmowie z portalem Show News organizator wyjawił szczegóły dotyczące koncertu. Zaznaczył, że wydarzenie ma za zadanie promować polską kulturę wśród mieszkańców Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ujawnił również, kto poprowadzi koncert. "Niewiele osób wie, że w Dubaju mieszka aż 10 tys. Polaków. Mamy nadzieję, że przyjdą na ten koncert, wstęp jest darmowy. Będziemy śpiewać piosenki zarówno po polsku, jak i po angielsku. Mam nadzieję, że lekkie kawałki przypadną do gustu dubajskiej publiczności. Wieczór poprowadzi Tomek Kammel" - przekazał.