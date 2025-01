Katarzyna Sokołowska zyskała ogromną popularność w mediach dzięki roli jurorki w programie "Top Model" stacji TVN. Reżyserka pokazów mody z formatem związana jest prawie od samego początku. Co dziś u niej słychać? Wygląda na to, że jej partner wpadł w bardzo poważne finansowe kłopoty. Jak donosi jeden z portali, ukochany Sokołowskiej ma mieć ogromne problemy związane ze swoimi firmami i spółkami.

Katarzyna Sokołowska niedawno wzięła ślub. Jej partner miał wpakować się w finansowe tarapaty

Katarzyna Sokołowska od 2017 roku związana jest z Arturem Kozieją. Para długo czekała ze sformalizowaniem swojego związku. Ceremonia odbyła się w grudniu 2024 roku. Jurorce "Top Model" do ostatnich chwil udało się zachować informację o wydarzeniu w głębokiej tajemnicy. O wszystkim poinformowała już po czasie, kiedy opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia ze ślubu. Jeszcze zanim para sformalizowała swój związek, doczekała się syna. Sokołowska zdecydowała się na późne macierzyństwo i urodziła dziecko, mając 49 lat. Dziś Ivo Lew jest prawdziwym oczkiem w głowie swoich rodziców. Wygląda na to, że para nie miała okazji nacieszyć się byciem świeżo upieczonym małżeństwem, bo nad ich rodziną zawisły czarne chmury. Artur Kozieja jest podobno w finansowych tarapatach.

Artur Kozieja zabrał głos w tej sprawie. "Od blisko pół roku prowadzimy rozmowy i negocjacje"

Informację o problemach finansowych Koziei przekazał portal Puls Biznesu. Czym zajmuje się mąż Kasi Sokołowskiej? Jest biznesmenem związanym z branżą hotelarską, a dokładniej właścicielem Grupy Europlan, czyli firmy inwestycyjnej, która specjalizuje się w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Jak przekazał portal, aż pięć firm zostało aktualnie poddanych do restrukturyzacji w związku ze sporym zadłużeniem. Zadłużenie każdego z takich miejsc ma wynosić około czterech milionów złotych, więc finalna suma przyprawia o zawrót głowy. Jak się okazuje, inne zdanie na ten temat ma mąż Sokołowskiej. Twierdzi, że kontroluje sytuację.

Od blisko pół roku prowadzimy rozmowy i negocjacje z właścicielami apartamentów sprzedanych w systemie condo w naszych hotelach na temat wysokości i warunków wypłat czynszów najmu. Czynsze te w ostatnich dwóch latach (...) wzrosły o niemal 30 proc. Rozmowy i negocjacje z tak rozproszoną grupą ponad 400 właścicieli apartamentów są niezwykle trudne

- poinformował w oświadczeniu, które opublikował portal Horecabc. Z kolei według Pulsu Biznesu planowana jest m.in. sprzedaż obiektu w Zakopanem, aby pokryć część zobowiązań. Jednak jak informują sami właściciele apartamentów, to w pełni nie rozwiązuje problemów, więc domagają się finansowego audytu. Jak się okazuje, to nie wszystko. Według Pulsy Biznesu w innej spółce ukochanego Kasi Sokołowskiej doszło do zakupu udziałów za ponad pięć milionów złotych.

