33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rozegra się już 26 stycznia. Kilka dni przed zakończeniem akcji zaplanowano konferencję WOŚP, na której zabrakło jej założyciela. Wyszło na jaw, że Jerzy Owsiak zmaga się z chorobą i z tego względu nie mógł pojawić się osobiście, ale odczytano napisany przez niego list. W emocjonalnych słowach nawiązał do zamieszania wokół fundacji i jego osoby. Już wcześniej mógł liczyć na publiczne słowa wsparcia od znanych osób z branży. Kasia Tusk zamieściła pełne goryczy oświadczenie, w którym odniosła się do nagonki na założyciela fundacji. "Nie mieści mi się w głowie, że żyjemy na świecie, w którym niektórzy otwarcie i bez zażenowania krzyczą wszem i wobec, że nie popierają zbiórki pieniędzy na dziecięce oddziały hematologiczne i onkologiczne, i że lepiej przeznaczyć pieniądze na chorą propagandę" - pisała rozsierdzona. Ponownie nawiązała do akcji Owsiaka.

Kasia Tusk napisała, co myśli o WOŚP. Ważne słowa

Kasia Tusk przekazała na licytację WOŚP kolekcję ubrań na wiosnę/lato 2025 swojej marki MLE - odzież nie trafiła jeszcze do sprzedaży. Po obszernym wpisie, w którym stanęła w obronie Jurka Owsiaka zaznaczyła, że będzie wspierać jego przedsięwzięcie.

Jestem dumna, że zawsze wspierałam WOŚP i zamierzam to robić zawsze. Do końca świata i o jeden dzień dłużej

- podkreśliła celebrytka.

W komentarzach wywiązała się ciekawa dyskusja. "Szczerze nie rozumiem szczucia na Orkiestrę. Nie chcesz, nie wspieraj, ale nie przeszkadzaj!", "Kiedy moje córki były małe, wielokrotnie korzystały ze sprzętu WOŚP w szpitalach" - czytamy. "Amen" - napisała jedna z internautek i doczekała się odpowiedzi od córki premiera. "Tak miło tu mieć wrażenie, że jednak większość myśli podobnie… Wierzę, że tak właśnie jest!" - odpisała Kasia Tusk. Screen znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Michał Wiśniewski nie gryzł się w język, mówiąc o Owsiaku. "Ohydne"

Wokalista wspiera akcję Jurka Owsiaka. Wiśniewski powiedział kilka słów w stronę hejterów WOŚP i założyciela fundacji. W rozmowie z Plejadą nie krył oburzenia. - To jest niewyobrażalne. Tego nie da się wytłumaczyć. (...) W zależności od materiału pojawiają się mniej lub bardziej ohydne rzeczy. (...) Można nie lubić jego okularów, można nie lubić, że nosi żółte spodnie czy tam czerwone. Ale jedno trzeba powiedzieć - stworzył największą akcję charytatywną na świecie i z tym nie da się dyskutować - podkreślił.

