Wojtek i Agata Sawiccy przechodzą obecnie niełatwy czas, zwłaszcza jeśli chodzi o wizerunek projektu "Life on Wheelz", który współtworzą od sześciu lat. Niedawno na kanale "Klepsydra" w serwisie Youtube pojawiły się dwie części materiału o byłej żonie Wojtka, który zmaga się z dystrofią mięśniową Duchenne’a. Oparty głównie na zwierzeniach byłych asystentów Sawickiego materiał, sugeruje, że Agata Sawicka miała m.in. nie szanować pracowników, a także zwracać się do nich w nieprzyjemny sposób. Teraz na profilu "Life on Wheelz" na Instagramie pojawiło się oświadczenie.

Wojtek i Agata Sawiccy wydali oświadczenie. Proszą o uszanowanie prywatności

Influencerzy nawiązali w oświadczeniu do wydarzeń z ostatnich dni. Podkreślili, że ich działalność w sieci od zawsze wynikała z pasji oraz chęci pokazania rzeczywistości osób z niepełnosprawnościami. "Chcemy podzielić się z wami kilkoma słowami. 'Life on Wheelz' to projekt, który tworzymy z pasją i zaangażowaniem od sześciu lat. Nasza misja - pokazywanie prawdziwego oblicza życia z niepełnosprawnością i budowanie świadomości społecznej - jest dla nas najważniejsza. Cieszymy się, że dzięki waszemu wsparciu mogliśmy zrealizować tyle wartościowych inicjatyw i dotrzeć do tak wielu osób" - czytamy. Sawiccy zaapelowali do swoich obserwatorów i podziękowali im za wsparcie. "Prosimy jednak o uszanowanie naszej prywatności. Chcemy skupić się na tym, co najważniejsze - naszej misji i działaniach dla społeczności OzN. Dziękujemy za zrozumienie i nieustające wsparcie" - czytamy.

Wojtek i Agata Sawiccy są już po rozwodzie. Co z nazwiskiem?

23 grudnia Agata i Wojtek Sawiccy otrzymali rozwód. Influencerka nie ma jednak zamiaru zmieniać nazwiska męża. Dlaczego? - Zostawiam nazwisko Wojtka, bo to piękne nazwisko i Wojtek zawsze będzie dla nas rodziną. Małżeństwo to nie była dla nas optymalna forma, a przynajmniej nie dla mnie, więc nie wiem, kim teraz jesteśmy. Eks? Eksami? Dalekimi krewnymi? Nie wiem, co będzie dalej, ale najbliższa przyszłość to relaks - usłyszeliśmy na InstaStories.

