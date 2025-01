20 stycznia Donald Trump został zaprzysiężony na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tym samym jego żona, Melania Trump, po raz drugi w historii zamieszkała w Białym Domu. Na tym jednak nie poprzestała. 54-latka zapowiedziała, że zamierza w dużo większym stopniu poświęcić się swoim obowiązkom niż dotychczas.

Melania Trump jakiej nie znaliśmy? Żona prezydenta USA zapowiedziała zmiany. Będzie bardziej aktywna

Nie da się ukryć, że Melania Trump skradła show na zaprzysiężeniu jej męża. Była modelka wywołała zamieszanie wyborem nietypowego kapelusza, a także stylizacją, w której pojawiła się na wieczornym balu po inauguracji. Okazuje się, że zwiększone zainteresowanie mediów pierwszą damą nie jest przypadkowe, lecz wynikiem wielomiesięcznej kampanii 54-latki. Według portalu CNN Melania Trump opracowała nową strategię. Jej celem ma być wyjście z cienia prezydenta, a także zdobycie większego rozgłosu. Nie jest tajemnicą, że żona Donalda Trumpa do tej pory skutecznie stroniła od publicznego życia i nie angażowała się w sprawy polityczne. Co więcej, nie była aktywna w trakcie kampanii wyborczej 78-latka. Od jakiegoś czasu pierwsza dama ma jednak dostrzegać, że szerokie zainteresowanie jej osobą może przynieść korzyści na kilku polach. "Notorycznie prywatna Trump pokazała, że zdaje sobie sprawę z zainteresowania nią opinii publicznej i że oparcie się na niej może okazać się lukratywne i strategiczne" - przekazało CNN. Po zwycięstwie męża Melania udzieliła kilku wywiadów dla telewizji Fox News, a także zapowiedziała powstanie filmu dokumentalnego o kulisach swojego życia. Przypomnijmy, że niedawno światło dzienne ujrzała także jej biografia, która stała się bestsellerem.

Melania Trump intensywnie przygotowywała się do roli pierwszej damy. "Rozumie, jaka jest stawka dla niej"

Wygląda na to, że deklaracja Melani Trump nie skończy się na słowach. Była modelka miała bowiem poświęcić dwa miesiące między wyborami a inauguracją na naukę o sprawach zagranicznych, a także na przygotowaniach do roli pierwszej damy. Ponadto, 54-latka odbyła kilka spotkań z VIP-ami organizowanych przez Donalda Trumpa w Mar-a-Lago. "To jasne, że ma pewność siebie, której nie widzieliśmy za pierwszym razem. Rozumie nie tylko, jaka jest stawka dla tej administracji, ale również jaka jest stawka dla niej" - zaznaczyła Kate Bennett, autorka książki "Free, Melania". Wiadomo już, że Melania Trump nie zamierza zatrudniać do swojego zespołu zbyt wielu osób. Zapowiedziała także, że "nie będzie wydawać zbyt dużo pieniędzy podatników".