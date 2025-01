Agnieszka Dygant od jakiegoś czasu remontuje swój dom na wsi. Na InstaStories gwiazda regularnie dzieli się aktualizacją prac na terenie posiadłości. Aktorka często pokazuje też urywki wykończonych pomieszczeń. Ostatnio przyszła pora na kolejne pomieszczenia.

Agnieszka Dygant pokazała wnętrze domu na wsi. Uwagę przykuwa nietypowe okno

Agnieszka Dygant nie traci czasu. Poza apartamentem w Warszawie, gwiazda wykańcza również dom poza miastem. Od kilku miesięcy aktorka chwali prace swojej ekipy remontowej. Regularnie pozwala również fanom w mediach społecznościowych zaglądać do swojego gniazdka. Tym razem pokazała internautom wykończone schody. Prawdopodobnie nikogo nie zdziwił fakt, że są one drewniane. Dygant wielokrotnie podkreślała, że tego typu naturalne wykończenia bardzo jej się podobają. To jednak nie koniec. Obserwatorzy mogli zobaczyć skrawek sypialni na InstaStories. Wiadomo już, że naprzeciwko łóżka znajduje się ogromnych rozmiarów okrągłe okno. Warto podkreślić, że taki kształt to rzadkość. Z pewnością jednak zagwarantuje aktorce niesamowity widok. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Agnieszka Dygant informuje fanów o postępach w wykończeniu domu. W jej posiadłości dominuje drewno

Agnieszka Dygant regularnie pokazuje fanom postępy w swoim domu. Jeszcze niedawno kwestią sporną była podłoga. Ostatecznie gwiazda postawiła na drewno. W mediach społecznościowych nie szczędziła miłych słów, zachwycając się wykończeniem. - Uważam, że podłoga jest sztos! Teraz chłopaki będą dzień i noc tutaj pracować, układać - powiedziała Dygant na InstaStories. Co więcej, zachwalała firmę, która stanęła na wysokości zadania. Aktorka pokusiła się również o drewno na niektórych ścianach. W jej domu nie zabraknie także innych drewnianych elementów.

