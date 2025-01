Mateusz Damięcki 20 stycznia 2018 ożenił się z instruktorką baletu Pauliną Andrzejewską, z którą doczekał się dwóch synów. Franciszek przyszedł na świat w 2018 roku, a jego brat Ignacy urodził się dwa lata później. Aktor dba o prywatność pociech i nie pokazuje ich twarzy w sieci. Na jego instagramowym konice znajdziemy za to zdjęcia, do których zapozował z ukochaną. Teraz opublikował kolejne. Wszystko z okazji kolejnej rocznicy ślubu.

Zobacz wideo "Jakim będziesz aktorem? Będziesz świetnym aktorem!". Aktorski klan Damięckich

Mateusz Damięcki świętuje z żoną siódmą rocznicę ślubu

Mateusz Damięcki zamieścił na InstaStories zdjęcie, na którym wraz z żoną z kieliszków sączy kolorowy napój. Uwagę zwraca napis na szkle. Aktor trzyma bowiem kieliszek z nadrukiem "relax", a jego zona "w******e". Oboje wyglądają przy tym na zadowolonych. Damięcki dodał też do kadru podpis, w którym ujawnił, że w taki sposób obchodzi z ukochaną kolejną rocznicę ślubu, która nazywana jest wełnianą (podobno to dlatego, że kojarzy się z ciepłem i komfortem, jaki niesie za sobą życie w związku).

Siódma rocznica to szczęśliwa rocznica. Brawo my

- napisał aktor na wspomnianym ujęciu. Dodał również dwa kolejne ujmujące wpisy. Po pierwsze zdobył się na niezwykłe wyznanie pod adresem żony. "Lubię cię, czego tu nie lubić" - napisał. Zwrócił też uwagę na wystające na suficie elementy, które przypominają kable i nawiązał do zabawnej anegdoty z synami w rolach głównych. "A to są gluto-węże naszych synów" - śmiał się (ujęcie, o którym mowa znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu).

Mateusz Damięcki o żonie i dzieciach

Niedawno aktor wystąpił w "Pytaniu na śniadanie". Na antenie śniadaniówki przyznał, że jego życie się zmieniło, gdy został ojcem. Aktor ujawnił te, że Franciszek i Ignacy odziedziczyli po rodzicach artystyczny talent. - Na razie nam jest dobrze w domowym teatrze. Na scenie w dużym pokoju wiele się dzieje - opowiadał gwiazdor. Po chwili Damięcki został zapytany o to, jak dogaduje się wraz z ukochaną w "domowym teatrze" i jaką mają receptę, "żeby to wszystko ogarnąć". Nie owijał wówczas w bawełnę. - Nie dogadujemy się... Ale z tym sobie też poradzimy - wyznał, po czym zwrócił się do żony. - Żono, pozdrawiam cię bardzo serdecznie - przekazał wprost do kamery.

