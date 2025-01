Rafał Collins zyskał popularność w mediach dzięki programowi TVN Turbo "Odjazdowe bryki braci Collins", który prowadzi w duecie ze swoim bratem Grzegorzem. Panowie mieli okazję pojawić się także w formacie "Ameryka Express", gdzie zajęli drugie miejsce. O Grzegorzu Collinsie ostatnio mówiono najczęściej w kontekście jego relacji z Sylwią Bombą. A co słychać u jego brata? Rafał Collins to kolejna gwiazda, która zdecydowała się na przeszczep włosów w Turcji. O całym procesie celebryta opowiedział w mediach społecznościowych.

Rafał Collins jest po zabiegu w Turcji. Pochwalił się efektami. "Z czystym sumieniem polecam"

Gwiazdy chętniej przyznają się do zabiegów medycyny estetycznej. Coraz popularniejsze stają się także wycieczki w tym celu do Turcji. Rafał Collins także postanowił odmienić swój wizerunek. Zdecydował się na przeszczep włosów na brodzie, aby zagęścić swój zarost. Od przeszczepu minął już rok i celebryta postanowił podzielić się ze swoimi fanami efektem. "Regularnie pytacie, czy polecam przeszczep brody w Turcji, więc chciałbym wam zbiorczo odpowiedzieć, pokazując efekty po 12 miesiącach. Na drugim zdjęciu zobaczycie, jak to wyglądało przed zabiegiem. Myślę, że różnicę widać gołym okiem" - napisał w mediach społecznościowych. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony . Celebryta poleca taki zabieg.

A to, czego nie widać tu gołym okiem, to cała logistyka i opieka na miejscu. Organizacja zasługuje na 5 z plusem i z czystym sumieniem polecam każdemu, kto taki zabieg choćby rozważa

- podkreślił Rafał Collins.

Rafał Collins opowiedział o minusach przeszczepu włosów. "Mega bolesne znieczulenie"

Rafał Collins wspomniał także o minusach całej procedury. Jednym z nich są łyse placki na potylicy, ale jak podkreślił, w jego przypadku jest to niewidoczne. "Reszta mnie de facto nie dotyczy, mam mega gęste włosy na całej głowie, więc te brakujące grafty nie robią mi żadnej różnicy. Gdybym nie był zadowolony, nawet za 'sto baniek' bym nie dał takiego posta, u mnie to działa i jest super, ale jak komuś nie wyszło, to szczerze współczuję" - napisał. Podkreślił także, że zabieg jest nieprzyjemny. "Tak, znieczulenie bolesne mega, mówiłem o tym na pierwszym nagraniu po wyjściu z kliniki" - poinformował.

