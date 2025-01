Joanna Liszowska przez lata swojej aktorskiej kariery rzadko kiedy decydowała się na radykalne zmiany wizerunku. Gwiazda, co prawda czasem prezentowała się w prostych włosach, jednak cały czas pozostawała przy blondzie, z którym najbardziej kojarzą ją fani. Teraz okazuje się, że dawny wizerunek aktorki to już przeszłość.

Zobacz wideo Joanna Krupa zdradziła sekret. To robi przed sesją zdjęciową

Joanna Liszowska zaskoczyła metamorfozą. Pokazała się w brązowych włosach

Niedawno na instagramowym profilu fotografki Marleny Bielinskiej pojawiły się nowe zdjęcia Joanny Liszowskiej. Na udostępnionych kadrach aktorka zaprezentowała się w zdecydowanie bardziej naturalnej odsłonie, bowiem widzimy ją intensywnie kasztanowym odcieniu włosów. "Czysty ogień. Tę kobietę trudno opanować" - brzmi podpis pod udostępnionymi w sieci fotografiami.. W komentarzach pod postem natychmiast pojawiło się wiele pochlebnych opinii od fanów gwiazdy, którzy gratulują jej zmiany i chwalą metamorfozę. "Sztos. Cudnie w tym kolorze, pięknie uchwycone piękno p. Joanny", "Piękna. Zawsze wzbudza u mnie zachwyt", "Zachwycające włosy i piękne ujęcia (...). Włosy zawsze były znakiem rozpoznawczym pani Joanny, a w tym kolorze wygląda po prostu oszałamiająco" - pisali fani gwiazdy. Na temat metamorfozy Joanny Liszowskiej wypowiedział się Michał Musiał, stylista fryzur i redaktor modowy - Joanna Liszowska postawiła na prawdziwą zmianę. Zdecydowała się na bardzo modne w tym sezonie ciepłe tony. Trzeba przyznać, że pasują do niej doskonale. W połączeniu z charakterystycznymi lokami prezentują się bardzo naturalnie i kobieco. To zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż chłodne blondy, na które do tej pory zwykle stawiała aktorka - powiedział ekspert w rozmowie z Plotkiem.

Zdjęcia Joanny Liszowskiej po metamorfozie znajdziesz w naszej galerii.

Joanna Liszowska zanim związała się z milionerem przez dwa lata była ze znanym aktorem

Niewiele osób wie, że Joanna Liszowska, zanim związała się z milionerem Oli Serneke, była przez dwa lata była w związku z Robertem Rozmusem. Zakochanych połączył Piotr Gąsowski. Na początku wszystko wskazywało na to, że aktorka para będzie miała razem świetlaną przyszłość. W pewnym momencie Joanna Liszowska i Robert Rozmus byli nawet zaręczeni. Relacja pary nie przetrwała próby czasu. Wszystkiemu miały być winne zdrady aktora. Chociaż w międzyczasie Joanna Liszowska starała się ratować wspólną przyszłość, to na nic to się zdało, gdyż do zdrady ze strony Roberta Rozusa miało dojść ponownie. Kilka lat później aktorka związała się ze szwedzkim biznesmenem, choć i to małżeństwo, jak wiemy, zakończyło się rozwodem w 2019 roku.

