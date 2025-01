33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbliża się wielkimi krokami. Założycielem fundacji jest Jerzy Owsiak. Działacz charytatywny mierzy się z olbrzymim hejtem. 7 stycznia poinformował w mediach społecznościowych o tym, że dostawał groźby śmierci. Mężczyzna podejrzany o kierowanie wiadomości został zatrzymany przez policjantów i usłyszał zarzuty. Jerzy Owsiak wyjawił w programie "Fakty po Faktach", czego od niego oczekuje. - Wystarczy, że powie: przepraszam - zdradził na wizji. Wypowiedź działacza charytatywnego zrobiła wielkie wrażenie na prowadzącej program Anicie Werner.

Anita Werner w obronie Jerzego Owsiaka. "WOŚP to drużyna aniołów"

Anita Werner opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z Jerzym Owsiakiem, które zostało zrobione za kulisami programu "Fakty po Faktach". Prezenterka przywołała słowa działacza charytatywnego o chęci spotkania z mężczyzną podejrzanym o kierowanie gróźb. Stanowczo stanęła w obronie Jerzego Owsiaka. "To Jurek Owsiak przez ponad 30 lat potrafił uruchomić to, co najlepsze w Polakach, zbudował łańcuch ludzkich serc, zmienił to w realną pomoc, w medyczny sprzęt w szpitalach. To jego WOŚP uratowała życie i zdrowie milionów ludzi, małych i dużych. WOŚP to drużyna aniołów. To dobro w czystej postaci" - napisała Anita Werner na swoim profilu na Instagramie.

Radosław Majdan w ostrych słowach o hejterach Owsiaka. "Nigdy nie rozumiem..."

Nie tylko Anita Werner zdecydowała się stanąć w obronie Jerzego Owsiaka. Radosław Majdan udzielił wywiadu, w którym wyjawił, że nie rozumie hejtu na założyciela Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. - Nigdy nie rozumiem negatywnych emocji. Nigdy nie rozumiem, kiedy ludzie szczują na innych ludzi. Bardzo jest przykro, patrząc na to, co się działo w przestrzeni publicznej w ostatnich ośmiu latach. (...) Jak można kogoś takiego traktować w taki sposób, w jaki został ostatnio potraktowany? Nie mieści mi się to w głowie - przekazał Plejadzie.

