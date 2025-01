Rafał Trzaskowski od 2002 roku jest mężem Małgorzaty Trzaskowskiej. Choć nie jest tajemnicą, jak wygląda jego ukochana, polityk na co dzień stara się chronić jej prywatność i nie pokazuje jej w mediach społecznościowych zbyt często. Z tego względu każdy wspólny kadr pary, który trafia na Instagram, wywołuje sporo emocji. Nie inaczej było i tym razem.

Rafał Trzaskowski na romantycznym kadrze z żoną. Zofia Zborowska zareagowała

Śnieg, który w ostatnim czasie przykrył wiele polskich miejscowości, zachęcił do spacerów i zabawy na zewnątrz. Z takich warunków pogodowych zdecydowali się skorzystać również Trzaskowscy. W niedzielę 12 stycznia postanowili wybrać się na wspólny spacer do Lasu Kabackiego. Prezydent Warszawy opublikował na Instagramie zdjęcie z żoną wykonane podczas wycieczki. Ubrani ciepło małżonkowie uśmiechają się do obiektywu. "Śnieg w lesie działa jak magnes!" - podpisał rodzinny kadr.

Rafał Trzaskowski szybko się zreflektował i zdał sobie sprawę, że taka fotografia może wywołać lawinę pytań o kwestię odśnieżania stolicy. W komentarzu pod postem doprecyzował więc, że sytuacja na drogach jest cały czas monitorowana, a w Warszawie działają pługoposypywarki i ekipy odgarniające śnieg. "Uważajcie na siebie i zachowajcie ostrożność" - dodał.

Rodzinny kadr z udziałem prezydenta Warszawy zdobył rekordową liczbę niemal 20 tys. polubień, a w komentarzach uaktywnili się internauci. Lwia część z nich zachwyciła się zdjęciem i życzyła Trzaskowskiemu powodzenia w zbliżających się wyborach prezydenckich. Dołączyła do nich także Zofia Zborowska, która nie kryła się pod postem z politycznymi sympatiami.

Mój prezydent i pierwsza dama

- napisała w komentarzu.

Małgorzata Trzaskowska poznała męża, gdy była nastolatką

Trzaskowscy w tym roku będą świętować 23. rocznicę ślubu. Jak się okazuje, Małgorzata poznała męża, gdy miała 19 lat. W wywiadzie dla "Vogue" wyznała, że była to miłość od pierwszego wejrzenia. - Oglądałam zdjęcia mojego brata ze studiów i na jednym z nich zobaczyłam chłopaka, który mnie zaciekawił. Później przyjechałam do brata na zakończenie roku kolegium europejskiego. Zobaczyłam z daleka Rafała i w mojej głowie pojawiła się myśl: To będzie mój mąż. Sama się wtedy śmiałam z tego dziwnego przeczucia - opowiadała.