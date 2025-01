Doda wraz z początkiem nowego roku postanowiła zrobić fanom niespodziankę i spontanicznie nagrała cover piosenki Pezeta "Dom nad wodą". Nagranie szybko stało się wiralem i w krótkim czasie obejrzano je kilka milionów razy. O ile fani Dody nową wersją piosenki się zachwycali, o tyle fani Pezeta już niekoniecznie. Pojawiły się dość złośliwe głosy. Raper postanowił na nie zareagować.

REKLAMA

Zobacz wideo Steczkowska ma wątpliwości co do eurowizyjnej piosenki? Mocne słowa

Tiktokerka Wani odświeżyła utwór Pezeta. Nagranie stało się wiralem

Okazuje się, że to nie Doda wpadła pierwsza na pomysł, żeby odświeżyć utwór Pezeta. W grudniu 2024 cover pojawił się na TikToku Vanessy Adamskiej, znanej w sieci jako Wani. Nagranie wyświetlono blisko osiem milionów razy. Sam Pezet, na prośbę swoich fanów, postanowił zaprosić Wanię do wspólnego wykonu bijącej rekordy popularności piosenki w towarzystwie muzyka o pseudonimie Kroolik. Nowa wersja trafiła wreszcie do sieci i już wzbudza ogromne zainteresowanie.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Pachut ma poważne kłopoty? Wiemy, o co oskarżyła go Doda

Pezet broni Dodę przed krytyką. "Dajcie już spokój Dorocie"

Pod opublikowanym nagraniem pojawiło się mnóstwo entuzjastycznych komentarzy. Niektórzy jednak pozwolili sobie na dość złośliwy przytyk w stronę Dody. Podziękowali Pezetowi, że to właśnie Wani zaprosił do współpracy, a nie Rabczewską. "Jak dobrze, że to Wani, a nie Doda", "Pezet, dziękujemy, że wybrałeś ją, nie Dodę", "Ooo i tu mam ciary, a nie, jak śpiewa Doda", "Teraz jest sztos" - czytamy w komentarzach. Krytyczne głosy nie spodobały się jednak Pezetowi. Raper postanowił stanąć w obronie koleżanki z branży. "Dajcie już spokój Dorocie. Niczego to nie zabiera Wani. Jak widzicie, nagraliśmy sobie wersję z Wani i Kroolikiem. Doda też zrobiła bardzo ładny cover i ja nie mam z tym żadnego problemu. Po prostu spodobał jej się numer, więc zrobiła własną wersję, przecież nie tylko ona" - zaapelował.

Sama Vanessa Adamska była gościnią w programie "Dzień dobry TVN", gdzie została zapytana o to, jak podoba jej się wersja Dody. - Ja uważam, że to jest kwestia gustu. Każdy cover pokazuje swoją głębię, swoją interpretację. Ja się cieszę, że tak to zaszło daleko, że sama Dorotka to nagrała - stwierdziła Wani.

Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty!