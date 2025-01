Cezary Pazura jest wziętym aktorem, który ma na koncie wiele hitowych ról. Widzowie pokochali go za udział w takich głośnych produkcjach na przełomie wieków, jak "Kiler", "Kiler-ów 2-óch", "Kariera Nikosia Dyzmy", "Sara", "Psy", "Tato", "Nic śmiesznego" oraz "13 posterunek". Pazura aktualnie również jest rozchwytywany. Tylko w 2024 roku mogliśmy zobaczyć go w takich produkcjach, jak "Teściowie", "Powstaniec 1863" oraz "Fuks 2". Wygląda jednak na to, że przygoda z kinem i szklanym ekranie to dla aktora za mało. Zarabia również m.in. na wyjazdach. Można więc wyjechać z gwiazdorem i jego żoną na wspólne wakacje. Za taką przyjemność trzeba jednak słono zapłacić.

Zobacz wideo Cezary Pazura wyjaśnia, jak podróżować z dziećmi. Nie ma lekko, ale jedno go pociesza

Cezary Pazura i Edyta Pazura polecą do Dubaju. Można do nich dołączyć

Cezary Pazura i Edyta Pazura chętnie pokazują w swoim mediach społecznościowych fotografie z wakacyjnych wojaży. Rok 2025 dopiero się rozpoczął, a oni zdążyli już odwiedzić Malediwy. Okazuje się, że można zwiedzać świat wraz z nimi.

I tak jedno z biur podróży oferuje pięciodniowy wyjazd do Dubaju, w którym około 20-osobowej grupie będą towarzyszyć aktor oraz jego żona. Wycieczka ma odbyć się w kwietniu i obejmuje wiele atrakcji, w tym np. wjazd na najwyższy budynek na świecie - Burj Khalifa, przejazd wodną taxi na targ przypraw Gold & Spice Souk, transfer przed wschodem słońca na pustynie oraz przejazd do Muzeum Przyszłości. Uczestnicy wycieczki zostaną zakwaterowani w luksusowym hotelu Hilton Dubai Palm Jumeirah. Organizator zapewnia "udział Edyty i Cezarego Pazurów w całym wyjeździe". Cena takiej przyjemności? Niestety, sroga. Ci, którzy chcą pojechać na pięciodniowe wakacje z Pazurami, muszą sięgnąć głęboko do portfela i wyciągnąć aż 4 165 dolarów, co w przeliczeniu daje około 17 430 złotych za osobę. Warto nadmienić, że w tej kwocie nie została zawarta cena biletów z Warszawy do Dubaju ani też biletów powrotnych.

Wyjazd do Dubaju z Pazurami Screen skydreams.pl

Cezary Pazura i Edyta Pazura polecą też z tobą do Japonii. Cena? Tanio nie jest

Na tym nie koniec, bo to samo biuro podróży organizuje też w październiku tego roku dziewięciodniowy wyjazd "Japonia z Pazurami. Cena tego wyjazdu jest jeszcze wyższa. Każda z osób, która chciałaby wyjechać na taką wycieczkę ze znaną parą, musi zapłacić 7 570 dolarów, a więc około 31 690 złotych. W tej zawrotnej cenie znów nie ma biletów lotniczych w żadną ze stron.

AKTUALIZACJA: 14 stycznia okazało się, że wycieczka "Dubaj z Pazurami" została odwołana. "Dzisiaj okazało się, że ze względu na zobowiązania zawodowe Cezarego, musimy odłożyć ten projekt w czasie. Skupiamy się na Japonii zaplanowanej na październik" - - powiedziała organizatorka wyprawy Anna Nowotna-Nadziejko w rozmowie z Plejadą.

