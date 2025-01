Kamila Szczawińska przez lata zajmowała się modelingiem. Pracę zaczęła w wieku 17 lat. Mogliśmy ją zobaczyć na pokazach największych domów mody. Po czasie postanowiła zrezygnować z kariery zawodowej na rzecz założenia rodziny. W "Pytaniu na śniadanie" wyjawiła, jak obecnie wygląda jej życie. Okazuje się, że zdecydowała się na studia i pracę w wyuczonym zawodzie.

Kamila Szczawińska zrezygnowała z modelingu, by założyć rodzinę. Tym się teraz zajmuje

Modelka po latach spędzonych na wybiegu uznała, że to czas, by założyć rodzinę. Na pewien czas odeszła z branży i doczekała się trzech pociech. Jak opowiadała w rozmowie z Aleksandrą Grysz w "Pytaniu na śniadanie", po czasie zdecydowała się na powrót do pracy jako modelka. Zauważyła, że wiele się zmieniło. - Wróciłam i pracuję dalej z dużym powodzeniem - mówiła. Zauważyła również, że zmieniły się trendy. - Kobiety chcą oglądać krem przeciwzmarszczkowy na 40-latce, a nie na 17-latce - oceniła.

Szczawińska ma jednak "plan B". Jak podkreśliła, gdy zaczynała studia, miała świadomość, że modelingiem nie będzie zajmować się całe życie. Już wiemy, jakie ma wykształcenie. - Pracuję jako psycholog. Jestem obecnie w szkole psychoterapii w trakcie szkolenia. Oprócz tego jestem na stażu w klinice, więc tam pracuje w gabinecie i normalnie przyjmuję pacjentów. Oprócz tego mam prywatna praktykę. I teraz pracuję jeszcze w fundacji Życie warte jest rozmowy i pracuję w zespole konsultacyjnym, pracujemy z osobami w kryzysie. (...) I staramy się jak najlepiej pokierować tymi osobami. (...) Jest wiele płaszczyzn, na których staram się działać - wyjaśniała Szczawińska. - Modeling jest do tego fajnym dodatkiem - uzupełniła. - Kolejne 5,5 roku nauki przede mną - podsumowała.

Kamila Szczawińska o tym, co dał jej modeling

Szczawińska w rozmowie z Grysz zaznaczyła, że praca jako modelka jest ciężka, ale uczy wiele. - Modeling jest wspaniałą pracą. Dużo osób twierdzi, że to jest bardzo ciężka praca. Jest ciężka ze względu na to, że jest się bardzo samotnym i bardzo dużo trzeba wyjeżdżać. Ale jest to też bardzo miła, rozwijająca praca. Ucząca języków, ucząca nowych miejsc, przez to, że musimy bardzo dużo podróżować. Ucząca zaradności, samodzielności. W bardzo młodym wieku musimy zarządzać swoimi finansami, zarządzać czasem, szkołą, uczyć się na wyjazdach bez presji mamy - opowiedziała.

