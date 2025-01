Kuba Badach poślubił Aleksandrę Kwaśniewską w 2012 roku. Dziś miłość w tej relacji nadal kwitnie, a Jolanta Kwaśniewska ma dobry kontakt nie tylko z córką, ale i jej mężem. W niedawnym wywiadzie muzyk zdradził, że jest jedna rzecz, która łączy go z teściową.

REKLAMA

Zobacz wideo Kwaśniewska komentuje trudne wyznanie Lewej

Jolanta Kwaśniewska jako teściowa Badacha. Mają pewną wspólną cechę

Była pierwsza dama najpierw polubiła twórczość muzyka, więc pierwsze wrażenie było udane. - Pamiętam, że w Wielkanoc Oleńka mi powiedziała: Mamuś, ja takiego chłopaka już mam, Kubę Badacha - tak o wybranku mówiła jej Aleksandra Kwaśniewska, co zostało przytoczone w rozmowie ze Światem Gwiazd. Teraz okazało się, że Jolanta Kwaśniewska i jej zięć mają... obsesję na tym samym punkcie. - Moją zaletą jest to, że potrafię sprzątać, więc teściowa mnie lubi, no bo ona też lubi sprzątać, więc jesteśmy oboje po prostu freakami porządków - wyznał Badach w podcaście "Coolturalne rozmowy". Wokalista zarówno o mamie, jak i o tacie ukochanej wypowiada się w samych superlatywach. - Z obydwojgiem mam super przelot. Oboje mają super poczucie humoru i każdy ma swoje wady i zalety - podkreślił.

PRZECZYTAJ NA PLOTKU: Będzie hit? W "Tańcu z gwiazdami" ostrzą zęby na Jolantę Kwaśniewską

Jolanta Kwaśniewska o Badachu. Tak zareagowała na wieść o ślubie

Mimo sympatii byłej pierwszej damy do Badacha pojawiło się zaskoczenie, kiedy młodzi zaczęli snuć ślubne plany. - Kiedy Ola z Kubą przyszli do nas i powiedzieli: chcemy się pobrać!, byłam zaskoczona. Bo młodzi ludzie nie palą się, aby stanąć na ślubnym kobiercu, a zwłaszcza muzyk, artysta. Oczywiście przyklasnęliśmy ich planom - wspominała Kwaśniewska "Vivie!". - Dopiero potem przyszła pora na refleksję. Czy to naprawdę ten człowiek, z którym Ola chciałaby spędzić życie? I czy w tym życiu tak się poukłada, jak tego pragnie. Ale te pytania zostawiłam dla siebie. Wiedziałam tylko, że pierścionek zaręczynowy i obrączka to zobowiązanie, droga w jedną stronę - uzupełniła.

Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz ty!