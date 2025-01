Joanna Krupa od lat dzieli życie między Stanami Zjednoczonymi a Polską, gdzie realizuje m.in. pracę na planie "Top Model". Była modelka ma dom w Los Angeles, które przez ostatnie dni jest trawione przez rozległe pożary. Wiele gwiazd potraciło swoje posiadłości, które zostały zrównane z ziemią. Krupa postanowiła poinformować fanów w mediach społecznościowych, jak sytuacja wygląda u niej. Na szczęście udało jej się zdobyć schronienie.

Joanna Krupa informuje o pożarach w Los Angeles. Wyjechała z miasta

Choć pożar nie dotknął domu ani bezpośredniego sąsiedztwa Joanny Krupy, postanowiła ona zadziałać prewencyjnie. Zabrała córkę i psy, spakowała najważniejsze rzeczy i wyjechała z miasta, by jak najdalej uciec od strefy zagrożenia. "Tak wygląda ewakuacja, mimo że nie dostaliśmy alarmu. Postanowiliśmy działać i zabrać naszą córkę i trzy psy w bezpieczne miejsce, ponieważ pożar wczoraj wieczorem był zbyt blisko, aby czuć się komfortowo. Jestem wdzięczna za to, że jesteśmy bezpieczni, ale to doświadczenie było mocnym przypomnieniem, żeby zawsze być przygotowanym" - napisała na Instagramie. Gwiazda dodała także hasztag oznaczający "modlitwy za Kalifornię". Na InstaStories udostępniła także najświeższe materiały i doniesienia prasowe bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych. Niestety dramatyczna sytuacja na miejscu wciąż trwa.

Joanna Krupa dzieli się z fanami informacjami prosto z USA. "Serce pęka"

Joanna Krupa otrzymała wiele wsparcia w komentarzach. Fani byłej modelki mają nadzieję, że pożar ominie jej dom i wraz z rodziną będzie bezpieczna. Zwrócili także uwagę, że wyjazd z miasta to bardzo dobry ruch ze względu na toksyczne powietrze w LA. "Trzymajcie się dziewczyny. W czerwcu 2023 miałam okazję podróżować po Kalifornii. Serce pęka, jak oglądam te filmy zdjęcia! Niech się to już skończy!", "Chroń siebie, swoją piękną córeczkę i kochane zwierzaki przed toksycznym powietrzem", "Moja przyjaciółka w Santa Monica zrobiła to samo ze swoimi dziećmi i wnukiem, który ma zaledwie sześć miesięcy.. Nie można założyć maski tak małemu dziecku", "Modlę się za ciebie, twoją rodzinę i zwierzęta" - czytamy w komentarzach.

