Maria Dębska i Maciej Musiał ostatnimi czasy często spotykali się w pracy. Aktorzy zagrali w dwóch serialach - "Kiedy ślub?" oraz "Śleboda". Jak się okazuje, podczas nagrywania intymnej sceny w pierwszej z wymienionych produkcji, doszło do wypadku. Na plan zdjęciowy musiała przyjechać karetka!

REKLAMA

Zobacz wideo Tomasz Włosok wspomina przygotowania do roli Nikosia. "Musiałem przytyć 20 kg"

Maria Dębska doznała poważnej kontuzji. Wszystko podczas nagrywania intymnej sceny z Musiałem

Na planie serialu "Kiedy ślub?" doszło do wypadku. A wszystko podczas intymnej sceny Dębskiej z Musiałem, którą opisano w scenariuszu jako "s**s najbardziej szalony z możliwych". Aktorka ucierpiała, a na miejscu musiało pojawić się pogotowie. O sprawie opowiedziała w rozmowie ze "Zwierciadłem". "Od razu zaznaczam, że Maciek nic złego nie zrobił. Wszystko szło dobrze, nakręciliśmy scenę do połowy i tuż po wspomnianej szabli podczas jednej z ewolucji upadłam kilka centymetrów dalej, niż było to ustalone, i uderzyłam kręgosłupem o wielką drewnianą deskę" - opowiadała. Ból był na tyle silny, że Dębska nie była w stanie się ruszyć.

Okazało się, że doszło u niej do stłuczenia kości krzyżowej. Po miesiącu powrócili do nagrywania sceny. "Po miesiącu nakręciliśmy tę scenę ponownie, ale kiedy dzień później musiałam odwołać przedstawienie, bo nie czułam lewej nogi, to śmiejąc się, nagrałam filmik o tym, jak wygląda kobieta po nocy spędzonej z Musiałem" - opowiadała z rozbawieniem Dębska.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Musiał wspiera WOŚP w nietypowy sposób. Niewiarygodne, jakie usługi zaoferował

Dębska i Musiał mają się ku sobie? Aktorzy szczerze o swojej relacji

Dębska w 2022 roku rozwiodła się po dwóch latach małżeństwa z Marcinem Bosackim. Od tego czasu w mediach łączy się aktorkę z wieloma celebrytami - w tym gronie znalazł się również Maciej Musiał. Co ich faktycznie łączy? W rozmowie ze "Zwierciadłem" opowiedzieli, co w sobie cenią. Mają ze sobą dobre relacje. "Zawsze chce zagadać, dowiedzieć się czegoś o kimś, kogo spotyka. Za to, że ma w sobie duże ciepło i wielkie światło. Ale też... łobuza. I kocha życie" - mówił Musiał. Dębska również ciepło wypowiedziała się o koledze po fachu. "Przede wszystkim za wielkie serce. Za to, że naprawdę potrafi słuchać. Za wychowanie w starym stylu, pewną szarmanckość, opiekuńczość i oddanie rodzinie" - mówiła gwiazda "Ślebody".