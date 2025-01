Beata Kozidrak 28 listopada przekazała, że z powodu problemów ze zdrowiem odwołuje wszystkie swoje koncerty. "Niestety, ale po raz pierwszy w życiu z tak wielką siłą dopadła mnie choroba" - wyznała artystka, nie zdradzając, co jej dolega. Zapewniała jednak, że jest pod opieką najlepszych specjalistów. Niedawno jednak Kozidrak poinformowała, że czuje się dużo lepiej. "Kochani moi, powoli wracam do zdrowia dzięki wspaniałej opiece lekarskiej i pielęgniarskiej" - napisała na Instagramie. Artystka jednak nadal nie wraca na scenę. Nie oznacza to jednak, że koledzy z branży o niej zapomnieli. Wręcz przeciwnie - starają się dodać jej otuchy.

Beata Kozidrak wzruszyła się gestem przyjaciół

Niedawno pisaliśmy o tym, że Andrzej Piaseczny podczas jednego ze swoich koncertów ze sceny wspomniał o Beacie Kozidrak i prosił fanów o to, by nagrywali jego występ i oznaczali na Instagramie konto artystki. Wówczas zaśpiewał dla Kozidrak utwór "Taka Warszawa", a katowicki Spodek błyszczał od światła latarek fanów.

Okazuje się, że o gwieździe pamiętają też inni artyści. Córka wokalistki zmontowała bowiem i opublikowała nagranie, na którym możemy usłyszeć, jak inni muzycy, a także dziennikarze i kabareciarze śpiewają dla Beaty Kozidrak jeden z jej największych hitów - "Białą armię". Jak podaje portal Świat Gwiazd, artystka była bardzo wzruszona taką formą wsparcie.

To było bardzo miłe. Beata wzruszyła się. I docenia wszystkie gesty kolegów muzyków, które pokazują, że wszyscy oni czekają na nią, na jej powrót

- powiedział informator Świata Gwiazd, osoba zaprzyjaźniona z artystką.

Na tym nie koniec, bo teraz okazuje się, że dyrygent Przemysław Piotr Pasternak w gmachu Filharmonii Narodowej nagrał, jak wraz z orkiestrą wykonuje utwór "Biała armia". Nagranie z prób trafiło do sieci. Beata Kozidrak miała być zachwycona tym pięknym gestem. "Jeszcze w zeszłym roku wykonywała ten przebój razem z orkiestrą Piotra. A gdy zachorowała i trafiła do szpitala, maestro podjął decyzję, że utwór nadal będzie grany na koncertach w wersji instrumentalnej. Beata bardzo się ucieszyła, gdy zobaczyła ten filmik" - czytamy na stronie Show News.

Krzysztof Cugowski o stanie zdrowia Beaty Kozidrak

Teraz na temat chorej wokalistki wypowiedział się jakiś czas temu Krzysztof Cugowski. W rozmowie z "Super Expressem" artysta wygadał się, że doskonale wie, co dzieje się w życiu Kozidrak. "No, zdrowia, kurczę... Znam Beatę ponad 40 lat i lubię, z wzajemnością pewnie. Ja już wiem od dawna, co się dzieje..." - wyznał. Współzałożyciel Budki Suflera jednak uciął temat i nie zdradził, co dolega Kozidrak. W dalszej części rozmowy złożył jej za to życzenia. "Czego mogę jej życzyć: no zdrowia i szczęścia w tym wszystkim życzę jej bardzo! Od lat powtarzam, że szczęście jest w życiu najważniejsze. Ściskam bardzo mocno Beatę, szczęścia!" - mówił.