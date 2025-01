Krzysztof Rutkowski od lat jest obecny w polskim show-biznesie. Samozwańczy detektyw chętnie podejmuje się głośnych, medialnych spraw, choć niekoniecznie jest bardzo sprawczy. Celebryta chętnie emanuje bogactwem, a w mediach społecznościowych często ujawnia sekrety z życia prywatnego. Nie da się ukryć, że tym, co wyróżnia Rutkowskiego, jest specyficzna fryzura. Stylista zwrócił uwagę na to, w jaki sposób wykonuje ją celebryta. Ostrzega przed konsekwencjami.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozenek-Majdan oceniła styl Rutkowskiego

"Kwadratowa" fryzura Rutkowskiego. Stylista ostrzega, do czego może ona doprowadzić

Fryzura Rutkowskiego do dziś jest szeroko komentowana w mediach. Niegdyś celebryta wyjawił, skąd pomysł na takie uczesanie. - Moja fryzura wzięła się od gry Minecraft. Junior jest fanem Minecrafta, przez to, że tata ma kwadratową fryzurę. A ja jestem fanem Juniora, który jest fanem Minecrafta i wszystko się zazębia mówił w programie "Gwiazdy bez maski". Opowiedział również, w jaki sposób układa włosy. "Włosy układam 40 minut. Nie robię tego codziennie, ale jeśli się nią decyduję, używam do tego sporo lakieru. Potrzebuję około 1/4 butelki. Ubolewam, że tego lakieru, który stosuję, nie można kupić stacjonarnie i dlatego muszę go zamawiać w sieci" - wyjawił portalowi ShowNews.

Co o włosach samozwańczego detektywa sądzi stylista fryzur, Michał Musiał? Specjalnie dla Plotka przeanalizował uczesanie celebryty. Widzi pewne zagrożenia. "Fryzura detektywa Rutkowskiego z pewnością nie należy do łatwych w stylizacji. Ważna jest nie tylko linia strzyżenia, ale także perfekcyjne ułożenie. Do uzyskania mocno kanciastej formy niezbędna jest masa produktów i spora ilość lakieru" - podkreśla.

Stosowanie kosmetyków do stylizacji wymaga silnej pielęgnacji i mocnego oczyszczania skóry głowy - w przeciwnym razie może prowadzić do problemów skórnych, jak i tych mogących wystąpić na długości poszczególnych pasm

- ocenił dla Plotka ekspert, Michał Musiał.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Spektakularna metamorfoza Roberta Więckiewicza. W takim wydaniu jeszcze go nie widzieliście

Krzysztof Rutkowski pokazał się w nowej fryzurze. Wspomina o Presleyu

Od lat Rutkowski kojarzony jest z jedną fryzurą. Ostatnio postanowił zaszaleć i pokazał się fanom odmieniony. Zdecydował się na radykalną metamorfozę. "Moje włosy rosły, rosły i urosły do takiego momentu, jak wyglądają obecnie. Niedawno z Mają zastanawialiśmy się nad moim uczesaniem i chyba coś zmienimy, ale co dokładniej? Niech na razie będzie to moją słodką tajemnicą. Za miesiąc czy półtora, jak mi włosy odrosną, to wtedy zrobię zdjęcia i pokażę moją metamorfozę. Zostaniemy przy ciemnym kolorze, ale może przyjmę styl Elvisa Presleya? Niewykluczone, że pójdę w tym kierunku" - opowiadał w rozmowie z portalem ShowNews.